Самолет Тюмень — Москва не смог приземлиться во Внуково из-за введенных ограничений

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», — сообщили в аэропорту.
Из Домодедово борт из Тюмени приземлится во Внуково с опозданием более чем на полтора часа. Кроме того, с задержкой на 20 минут во Внуково прибудет самолет из Тюмени авиакомпании Utair.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 19 августа, самолет авиакомпании Corendon Airlines, вылетевший из Антальи в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку аэропорту турецкого города Кайсери. В Рощино борт прибыл с опозданием на 2,5 часа.