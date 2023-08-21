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Самолет Тюмень — Москва не смог приземлиться во Внуково из-за введенных ограничений

Самолет Тюмень — Москва не смог приземлиться во Внуково из-за введенных ограничений

21 августа 2023, 05:11
Фото: 1MI
Самолет авиакомпании «Победа», следующий из тюменского Рощино в аэропорт Внуково, перенаправили в Домодедово. Утром в понедельник Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.
Сюжет
Тюмень
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», — сообщили в аэропорту.

Из Домодедово борт из Тюмени приземлится во Внуково с опозданием более чем на полтора часа. Кроме того, с задержкой на 20 минут во Внуково прибудет самолет из Тюмени авиакомпании Utair.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 19 августа, самолет авиакомпании Corendon Airlines, вылетевший из Антальи в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку аэропорту турецкого города Кайсери. В Рощино борт прибыл с опозданием на 2,5 часа.

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