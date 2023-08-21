Как в Тюмени прошел концерт Пелагеи

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Началось выступление с песни группы Любэ «Выйду ночью в поле с конем», после чего прозвучали известные композиции «Когда мы были на войне», «Любо, братцы, любо…», «Казак», «Валенки». Некоторые песни тюменцы пели хором вместе с Пелагеей.
«Приятно слышать наше, русское! Пелагеюшка такая великолепная певица. Талантище», — отметили горожане.
После завершения концерта, тюменцы поблагодарили артистку за выступление многократным «спасибо». В свою очередь Пелагея выразила благодарность за теплый прием «тюменцам и тюменочкам».
Ранее «Наш Город» писал, что концертная программа Пелагеи завершила празднование 79-летней годовщины со дня образования Тюменской области. День области в регионе отмечали на протяжении недели.