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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:23

Празднование 79-летия Тюменской области завершилось концертом Пелагеи

Как в Тюмени прошел концерт Пелагеи

21 августа 2023, 04:20
Фото: тг-канал Пелагея

Празднование 79-летия Тюменской области завершилось концертом Пелагеи

Тысячи тюменцев собрались в воскресенье вечером на площади 400-летия Тюмени, где прошел концерт известной российской певицы Пелагеи.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Пелагея

Началось выступление с песни группы Любэ «Выйду ночью в поле с конем», после чего прозвучали известные композиции «Когда мы были на войне», «Любо, братцы, любо…», «Казак», «Валенки». Некоторые песни тюменцы пели хором вместе с Пелагеей.

«Приятно слышать наше, русское! Пелагеюшка такая великолепная певица. Талантище», — отметили горожане.

После завершения концерта, тюменцы поблагодарили артистку за выступление многократным «спасибо». В свою очередь Пелагея выразила благодарность за теплый прием «тюменцам и тюменочкам».

Видео: тг-канал Пелагея

Ранее «Наш Город» писал, что концертная программа Пелагеи завершила празднование 79-летней годовщины со дня образования Тюменской области. День области в регионе отмечали на протяжении недели.

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