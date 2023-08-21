Как в Тюмени прошел концерт Пелагеи

Началось выступление с песни группы Любэ «Выйду ночью в поле с конем», после чего прозвучали известные композиции «Когда мы были на войне», «Любо, братцы, любо…», «Казак», «Валенки». Некоторые песни тюменцы пели хором вместе с Пелагеей.