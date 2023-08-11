Самолет Москва — Тюмень не может вылететь из Внуково из-за беспилотника

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Над аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство. Объявлен режим «Ковер». По данным экстренных служб, по предварительной информации, в районе Кубинки замечен беспилотник, летящий в сторону Москвы.
Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, задержаны вылеты более десятка авиарейсов. В том числе самолет Москва — Тюмень. Его отправка отложена на полчаса — до 12:30. Также отложены вылета в Тегеран, Стамбул, Уфу, Вологду, Грозный, Санкт-Петербург.
Задержаны и прилетающие рейсы. Часть самолетов направлена в Домодедово.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 июля из-за атаки украинских беспилотников было закрыто воздушное пространство над Москвой. Тогда были задержаны десятки авиарейсов.