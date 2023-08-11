Самолет Москва — Тюмень не может вылететь из Внуково из-за беспилотника

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, задержаны вылеты более десятка авиарейсов. В том числе самолет Москва — Тюмень. Его отправка отложена на полчаса — до 12:30. Также отложены вылета в Тегеран, Стамбул, Уфу, Вологду, Грозный, Санкт-Петербург.