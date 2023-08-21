В Тюмени с бесплатным концертом может выступить Niletto

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 05:37
«Обсуждение 80-летия области сейчас происходит на уровне предложений, но в сфере культуры высокопоставленным лицам нравится идея пригласить с концертом Niletto. У парня хорошая подвязка к региону, так как родился он в Тюмени. Песни у него популярные и сам он умеет зажигать толпу», — сообщил Ура.Ру инсайдер.
И добавил, что на данный момент кроме него других кандидатов пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области завершилась череда мероприятий, посвященных празднованию 79-летия региона. Финальной точкой стал концерт российской певицы Пелагеи, зрителями которого стали тысячи горожан и гостей областной столицы.