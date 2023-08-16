Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в Тюмени

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
44 тысяч тюменцев имеют третью группу инвалидности (категория граждан, получившие травмы или имеющие заболевания, которые ограничивают их здоровье и работоспособность).
Ко второй группе инвалидности (пациенты, не нуждающиеся в постороннем уходе, но имеющие полное ограничение по трудоспособности) относятся около 32 тысяч тюменцев. И первая группа инвалидности (люди, с выраженными серьезными нарушениями здоровья) насчитывает около 11 тысяч жителе области.
Об этом сообщает телеканал Саратов24, ссылаясь на управляющую региональным отделением социального фонда России Оксану Егорову. Специалист рассказала, что пенсия назначается только при наличии страхового стажа. Его продолжительность при том значения не имеет. Кроме того, на получение пенсии влияет причина инвалидности и время ее получения. Размер страховой пенсии связан со стажем и размером зарплаты россиян, в том числе тюменцев. Страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются с 1 января.
— Если полностью отсутствует страховой стаж, то назначается социальная пенсия по инвалидности. Например, социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам. Социальная пенсия по инвалидности имеет фиксированный размер и индексируется с 1 апреля, — рассказала специалист.
Егорова отметила, что все инвалиды, в том числе и дети могут получит ежемесячную денежную выплату. Размер сумму зависит от конкретной категории инвалидности. Кроме того, инвалиды могут получать бесплатные лекарства, путевки в санатории. А еще они получают бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Есть и свои ограничения в подобного рода «плюшках». Например, поехать в санаторий инвалиды могут только в те места, с которыми отделение фонда заключило госконтракты. При выдаче путевки специалисты учитывают профиль заболевания и назначения от лечащего врача.
Инвалидам позволят выбрать деньги, если они не захотят взять путевку. Отказаться от путевки можно полностью или частично. И наоборот, если ранее кто-то из горожан выбирал деньги, то в будущем можно изменить свое решение в пользу санатория.
— Для этого необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года, — поясняет специалист.
У инвалидов 1 группы размер фиксированный выплаты к страховой пенсии в этом году составляет 7 567 рублей 33 копейки в месяц. Правом на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии обладают родители несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов не старше 23 лет, обучающихся очно. В таком случае размер доплаты составит 2 522 рубля за одного иждивенца.
В семье, где воспитывается ребенок-инвалид до 8 лет, кто-то из родителей может уйти на пенсию досрочно. При этом не имеется значения, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом. А еще не имеет значения, кто из родителей оформит себе пенсию. Мама ребенка-инвалида может пойти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа, а отец — в 55 лет при наличии 20 лет страхового стажа.
Специалист сообщила, что неработающий родитель может оформить уход за таким ребенком, если инвалид имеет 1 группу. Размер выплаты ежемесячно составляет 10 тысяч рублей.
Оформить компенсационную выплату по уходу можно за инвалидом 1 группы, за пенсионером, который по решению врачей нуждается в постоянном уходе. Также уход можно оформить за пенсионером, который достиг 80 лет.
— Оформить такой уход может только неработающий трудоспособный человек, который сам не является пенсионером и не стоит на учете в центре занятости. Размер выплаты составит 1200 рублей. Она поступит как надбавка к пенсии, — сообщила Егорова.