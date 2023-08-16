Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в Тюмени

В семье, где воспитывается ребенок-инвалид до 8 лет, кто-то из родителей может уйти на пенсию досрочно. При этом не имеется значения, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом. А еще не имеет значения, кто из родителей оформит себе пенсию. Мама ребенка-инвалида может пойти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа, а отец — в 55 лет при наличии 20 лет страхового стажа.