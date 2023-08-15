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Поехал технику ремонтировать: в зоне СВО погиб боец-инвалид из Тюмени

Поехал технику ремонтировать: в зоне СВО погиб боец-инвалид из Тюмени

15 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
Его тело пока не передали родственникам.
Фото: фото тюменец Валентин Т.

Погиб житель Тюмени Пичкулянт Павел Анатольевич. Всё произошло на территории ЛНР. По данным тюменца Валентина Т., его тело на 14 августа «пока не вытащили», родственники извещение о гибели бойца не получали.

Известно, что Павел родился в городе Югра в Кемеровской области, мужчина был инвалидом 2 группы. В Тюмени он проживал на улице Рижской. Боец подписал контракт с Минобороны РФ 27 апреля 2023 года, он всё это время служил в в/ч 41624, позывной «корж».

Сестра погибшего Фатхутдинова Л.А. в июле 2023 года обращалась в Военную прокуратуру Тюменского гарнизона (на улице Полевой) из-за отсутствия выплат.

«Пичкулянту П.А. сказали указать денежное содержание в контракте в размере 176 тысяч рублей. Никаких выплат до настоящего времени не поступило (третий месяц)», — отметила в обращении Фатхутдинова Л.А.

Со слов Павла, ему не выдавали обмундирование, его частично пришлось приобретать за свой счёт.

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«Вот парень погиб. Он инвалид второй группы поехал туда, не штурмовиком, а помогать и технику ремонтировать. Контракт не подписал, то есть ему не дали даже расписаться, было у него контузия одна, вторая. В больницу привезли, выпнули потом через два дня его оттуда», — сообщил тюменец Валентин Т.
«Хотелось, чтобы журналисты больше общались с ребятами, которые возвращаются с наших подразделение. Там тоже бардак есть определенного характера», — отметил Валентин Т.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Абатского района Александр Мельник погиб в зоне СВО. Военный получил смертельное ранение при выполнении задания. Его похороны прошли в начале августа в Абатском районе.

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