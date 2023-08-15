Поехал технику ремонтировать: в зоне СВО погиб боец-инвалид из Тюмени

Известно, что Павел родился в городе Югра в Кемеровской области, мужчина был инвалидом 2 группы. В Тюмени он проживал на улице Рижской. Боец подписал контракт с Минобороны РФ 27 апреля 2023 года, он всё это время служил в в/ч 41624, позывной «корж».