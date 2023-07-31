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Published Сегодня, 03:43

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50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины

31 июля 2023, 03:43
Фото: 1MI

Тюменский Хоттабыч рассказал про ранение на СВО

Мужчина живет в бытовке — его дом сгорел еще три года назад.
Сюжет
Тюмень

50-летнему добровольцу из Тюменской области Валентину (позывной «Хоттабыч»), получившему серьезные ранения в зоне СВО, приходится жить в бытовке. Его дом сгорел еще в 2020 году — с того времени Валентин пытается его восстановить самостоятельно.

В зону спецоперации на Украину Валентин отправился добровольцем осенью 2022 года. Тюменец решил применить свой боевой опыт — он принимал участие в чеченской кампании и много лет ездил на Донбасс к родственникам.

Однако в ноябре подразделение Валентина попало в засаду. Сам он получил серьезные ранения — с тяжелыми травмами «Хоттабыча» нашли танкисты

«Подошли человека четыре-пять: „Ну что, грузим?“ Я такой промычал: „Мужики, не надо! У меня пять гранат! Все вместе…“ Я тогда блефовал. Оказалось, что это наши танкисты за мной приехали. Погрузили меня в плащ-палатку. Сколько я в жизни видел грязных вещей, но эта плащ-палатка была самой грязной вещью в моей жизни. Я балаклаву с себя сдираю. Танкист на меня смотрит: „Дед, ты что тут делаешь?“, — рассказывает Валентин журналистам 72.ру.

Тюменца доставили в госпиталь. После ранений в спине осталось много осколков — их доставать сложно, поэтому вытащили не все. Кроме того, у Валентина плохо двигается правая рука из-за полученной травмы. Но он уверен в том, что ему повезло — он остался жив.

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Валентин на жизнь не жалуется. Помощи на восстановление дома ни у кого не просит. Единственное, что вызывает нарекания — это бюрократия, с которой он столкнулся, когда после возвращения из зоны СВО пытался пройти военно-врачебную комиссию. Направление на ВВК он пытался получить полгода.

В департаменте социального развития заявляют, что совместно с Фондом «Защитники Отечества» планируют оказать помощь Валентину.

Ранее «Наш Город» писал, что командира штурмового отряда «Сибирь» с позывным «Дед» наградили медалью «За отвагу». Боец успешно справился с боевыми задачами под Артемовском.

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