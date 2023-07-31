50-летний доброволец из Тюменской области приехал инвалидом из Украины

Валентин на жизнь не жалуется. Помощи на восстановление дома ни у кого не просит. Единственное, что вызывает нарекания — это бюрократия, с которой он столкнулся, когда после возвращения из зоны СВО пытался пройти военно-врачебную комиссию. Направление на ВВК он пытался получить полгода.