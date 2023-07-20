Тюменским кондукторам и водителям запретили высаживать инвалидов

Также отметим, что ранее Госдумой был принят закон, запрещающий водителям общественного транспорта и кондукторам высаживать детей-безбилетников. В случае, если ребенок до 16 лет, путешествующий без взрослого не может оплатить проезд, его нельзя выгнать из автобуса. Если же подростку уже исполнилось 16, он должен выйти на ближайшей остановки, если не может оплатить проезд.