nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Изображение материала

Тюменским кондукторам и водителям запретили высаживать инвалидов

20 июля 2023, 08:03
Фото: Артём Черненко / 1MI
Закон действует на запрет высадки инвалидов.
Запрет действует на высадку инвалидов без проездного билета или сопроводительного документа.
Сюжет
Автобус

Накануне стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому высадка инвалидов из общественного транспорта строго запрещена. Об этом говорится на сайте Объяснем.рф. Закон распространяется и на общественный транспорт Тюменской области.

Уточняется, что ситуация применима к инвалидам I группы (то есть людям, полностью утратившим трудоспособность и нуждающимся в посторонней помощи), если у такого пассажира не окажется билета или соответствующего проездного документа. И, если при этом, горожанин будет путешествовать один.

Если сейчас люди с ограниченными возможностями передвигаются на автобусе в одиночку, не имея билета или не имея при себе социальную карту, то их высаживают. Подобного рода законы могут помочь инвалидам в сложившейся ситуации.

85-летняя бабушка-инвалид провалилась в яму с кипятком в Тюмени
Узнать подробнее

Напомним, что в нашем городе подобная ситуация возникла пару лет назад, зимой. Когда у мужчины в автобусе не сработала карта и кондуктор попросила его покинуть транспорт.

В Тюмени кондуктор пыталась выгнать инвалида на мороз
Узнать подробнее

Подобного рода поправки в действующем законе стали ответом на просьбы граждан. Инвалиды неоднократно жаловались на то, что их высаживают из общественного транспорта, потому что те в свою очередь не могут предъявить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд. Такую ситуацию отметил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— Мы в конечном итоге сделаем так, чтобы у человека были подтверждающие документы, через федеральный реестр инвалидов. Данная норма вступит в силу только через год. Закон направлен на гуманистическое воспитание общества. К каждому инвалиду с тяжелой инвалидностью нужно относиться с уважением, — подчеркнул Терентьев.

Также отметим, что ранее Госдумой был принят закон, запрещающий водителям общественного транспорта и кондукторам высаживать детей-безбилетников. В случае, если ребенок до 16 лет, путешествующий без взрослого не может оплатить проезд, его нельзя выгнать из автобуса. Если же подростку уже исполнилось 16, он должен выйти на ближайшей остановки, если не может оплатить проезд.

Читайте также:
Тюменский инвалид 1 группы может не дожить до получения своей квартирыВ Тюмени инвалид лишился зрения после того, как пожаловался на соседа в ГИБДД«Пахнет аммиаком, кусают инвалида и детей»: тюменцев одолели мухи из-за соседаС 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов
#Анастасия Ильина#Общественный транспорт#Автобус#Водители#Водители автобусов#Тюмень#Инвалиды#Инвалиды-колясочники#Лето
Подпишитесь
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
Сегодня, 04:32
Тюменская область рискует остаться без картофеля из-за опасного паразита
Сегодня, 01:52
Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города
Сегодня, 06:18
Ждем трагедии? В Тобольске бродячие собаки пугают детей на площадках
Сегодня, 06:04
Для тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в Туапсе
Сегодня, 03:23
«Малыш» с тюменского «АвтоМостоДора» пытался спасти командира и погиб под Кременной
Вчера, 12:52