Тюменским кондукторам и водителям запретили высаживать инвалидов

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Накануне стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому высадка инвалидов из общественного транспорта строго запрещена. Об этом говорится на сайте Объяснем.рф. Закон распространяется и на общественный транспорт Тюменской области.
Уточняется, что ситуация применима к инвалидам I группы (то есть людям, полностью утратившим трудоспособность и нуждающимся в посторонней помощи), если у такого пассажира не окажется билета или соответствующего проездного документа. И, если при этом, горожанин будет путешествовать один.
Если сейчас люди с ограниченными возможностями передвигаются на автобусе в одиночку, не имея билета или не имея при себе социальную карту, то их высаживают. Подобного рода законы могут помочь инвалидам в сложившейся ситуации.
Напомним, что в нашем городе подобная ситуация возникла пару лет назад, зимой. Когда у мужчины в автобусе не сработала карта и кондуктор попросила его покинуть транспорт.
Подобного рода поправки в действующем законе стали ответом на просьбы граждан. Инвалиды неоднократно жаловались на то, что их высаживают из общественного транспорта, потому что те в свою очередь не могут предъявить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд. Такую ситуацию отметил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
— Мы в конечном итоге сделаем так, чтобы у человека были подтверждающие документы, через федеральный реестр инвалидов. Данная норма вступит в силу только через год. Закон направлен на гуманистическое воспитание общества. К каждому инвалиду с тяжелой инвалидностью нужно относиться с уважением, — подчеркнул Терентьев.
Также отметим, что ранее Госдумой был принят закон, запрещающий водителям общественного транспорта и кондукторам высаживать детей-безбилетников. В случае, если ребенок до 16 лет, путешествующий без взрослого не может оплатить проезд, его нельзя выгнать из автобуса. Если же подростку уже исполнилось 16, он должен выйти на ближайшей остановки, если не может оплатить проезд.