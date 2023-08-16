На источнике под Тюменью случилась массовая драка между охранниками и отдыхающими

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В это время подошел старший смены охраны, он начал хватать девушку за руки. Отдыхающие начали возмущаться. Это привело к потасовке. Остальные охранники присоединились к драке.
Рядом были другие отдыхающие, наблюдавшие за происходящим и снимающие все на телефон. Они не могли оставаться равнодушными и решили вмешаться, получив в ответ неоднократные нападения.
В результате, дети были напуганы, весь двор вагончиков был в панике, а одному из пострадавших сломали ребро, у девушки остались следы на руках.
— Были в тот вечер на базе отдыха. Отдыхающие все и устроили, провоцировали как могли. Время позднее, охранник подошел, просил сделать музыку тише, а они смеялись, матом всех крыли и наоборот делали громче. Короче, бухарики вырвались на свободу… Гнать таких надо в шею из базы. — делится подписчик в комментариях.