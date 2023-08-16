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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

На источнике под Тюменью случилась массовая драка между охранниками и отдыхающими

На источнике под Тюменью случилась массовая драка между охранниками и отдыхающими

16 августа 2023, 07:46
Фото: 1MI
15 августа в 23 часов вечера посетители зоны отдыха на горячем источнике «Светлый» на Салаирском тракте дослушивали последнюю песню, так как после 23:00 запрещено шуметь и нарушать покой других отдыхающих.

В это время подошел старший смены охраны, он начал хватать девушку за руки. Отдыхающие начали возмущаться. Это привело к потасовке. Остальные охранники присоединились к драке.

Видео: t.me/tmn_incident

Рядом были другие отдыхающие, наблюдавшие за происходящим и снимающие все на телефон. Они не могли оставаться равнодушными и решили вмешаться, получив в ответ неоднократные нападения.

В результате, дети были напуганы, весь двор вагончиков был в панике, а одному из пострадавших сломали ребро, у девушки остались следы на руках.

— Были в тот вечер на базе отдыха. Отдыхающие все и устроили, провоцировали как могли. Время позднее, охранник подошел, просил сделать музыку тише, а они смеялись, матом всех крыли и наоборот делали громче. Короче, бухарики вырвались на свободу… Гнать таких надо в шею из базы. — делится подписчик в комментариях.
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#Алексей Каримов#Массовая драка#База отдыха#Полиция#Видео
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