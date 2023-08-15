Йог из Тюмени вместо фруктовых благовоний купил по почте марихуану

Йог из Тюменской области (Ялуторовск) заказал благовония по почте, но вместо ожидаемого товара он получил марихуану. В региональной пресс-службе рассказали, что тюменца задержали на почте. В суде обвиняемый заявил, что не знал о том, что в посылке придут наркотики. Он рассказал, что является верующим человеком, занимается йогой и заказывал совершенно другой товар. В описании было слово «клубника», и тюменец подумал, что заказывает клубничное благовоние.