Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубля

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Риелторы признают, что «цены заоблачные» и предлагают не торопиться с инвестициями в жилье. Специалисты утверждают, что рынок жилья сегодня «крайне нервный». Владельцы недвижимости почему-то убеждены, что если повышается курс доллара, то начнется скупка недвижимости. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предупреждает, что дешевых квартир на рынке уже нет давно, последние купили еще в июне.
«На рынке нет дешевых предложений, а нервозность есть. Ипотечные ставки выросли, поэтому мнение у людей совершенно разнонаправлены», — предупреждает эксперт.
Тюменский рынок недвижимости можно назвать уникальным. Здесь жилье строится так же стабильно, как печется хлеб. По данным Росстата, город в 2022 году поставил абсолютный рекорд по вводу жилья — 2 245 000 квадратных метров. Как рассказывает президент ассоциации «Объединение риелторов Тюменской области» Светлана Бабушкина, спрос всегда подогревают приезжающие из ХМАО и ЯНАО соседи, кроме того, в последнее время появилась новая тенденция: рынок жилья как инвестицию рассматривают те, кто успел вернуть деньги из зарубежных банков на родину до введения санкций.
«В связи с этим спросом, очень многие продавцы стали неадекватно делать оценку своих объектов, у нас получился некий застой в рынке предложений, где цена не соответствует предлагаемым продуктам», — поделилась Бабушкина.
По ее словам, даже с повышенным спросом адекватная цена за квадратный метр в Тюмени составляет 120-130 тысяч рублей. Однако на сайтах недвижимости стали появляться объявления о продаже студии в 27 «квадратов» по 4,5 млн рублей и выше. Риелтор отмечает, что на такую стоимость реагируют другие продавцы, и в итоге на рынке появляется искусственно взращенная стоимость.
«Продавцы рассуждают, что если сделали ремонт, то нужно, чтобы деньги были с лихвой оплачены. Но так не бывает, не все чужие дизайнерские фантазии должны оплачиваться», — признает риелтор.
Бабушкина признает, что осенью и зимой спрос на жилье в Тюмени продолжит расти, а потолок цен будет превышен и приблизится к московским.
В ЯНАО льготная ипотека обеспечивает значительную долю потребительской активности, поэтому жилье будут покупать и по цене в 140 тысяч и 160 тысяч рублей, считают эксперты компании «Этажи».
«Что парадоксально, льготные программы на первичном рынке сохраняются, и фактически роста ставок по ним пока не планируется. А самый большой прирост спроса отмечается именно на новостройки. Такую тенденцию можно объяснить лишь снижением объема доступного предложения на вторичном рынке — с начала года оно сократилось на 15%», — подчеркивает замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Эксперты прогнозируют, что уже к осени в Новом Уренгое стоимость квадратного метра жилой площади может достичь 160-170 тысяч рублей, в Ноябрьске и Губкинском перешагнет отметку в 140 тысяч рублей. Как считают риелторы, цены на недвижимость в Ямало-Ненецком АО будут расти и в последующем, но не так быстро, как это происходит сейчас.
В ХМАО ситуация несколько иная. Продавцы, видя ситуацию на рынке недвижимости в целом, сняли с продажи большую часть жилья. А дефицит, как известно, подогревает спрос. Директор агентства недвижимости «Ключи» в Сургуте Ирина Манько констатирует: рынок на данный момент «крайне неинтересен».
«Цены у нас заоблачные. Если взять новостройки, то программы господдержки, которые рассчитаны на определенные категории людей, не работают из-за дороговизны. Люди себе это жилье позволить не могут. Я думаю, что с ростом доллара цены все равно будут либо оставаться на прежнем уровне, либо подниматься дальше», — прогнозирует Манько.
Квартиры, которые продают в Сургуте, по словам Манько, были приобретены в качестве инвестиций два-три года назад. Если тогда они стоили 4-5 млн, то теперь выставлены по шесть млн рублей.
Татьяна Решетникова приводит статистику, что после повышения ставки по ипотеке спрос на недвижимость в июле вырос на 14,8% по сравнению с июнем этого года, в первую очередь на первичном рынке +17,4%, на вторичном +16,1%, на загородную недвижимость +10,3%. По ее прогнозу, за первую половину августа спрос еще повысится на 10%.
Барсуков предлагает не торопиться с вложением денег в жилье. По его словам, рынок недвижимости реагирует на любые события в течение 3-4 месяцев.
«Если тренды будут идти в рост, тогда можно действительно повыбивать и купить квартиру. В ажиотаже ничего делать на рынке недвижимости точно не нужно», — говорит риелтор.
Он напоминает, что прошлое резкое повышение цен наблюдалось с началом спецоперации: тогда стоимость жилья взлетела на 5%, но уже через несколько месяцев скатилась на 20% от выросшей цены.
Если жилье нужно прямо сейчас, то риелторы советуют обратить внимание на недвижимость в соседних городах. Манько поделилась, что после безуспешных поисков хорошей «двушки» в Сургуте за шесть млн рублей, вместе с клиентом удалось найти отличный вариант в Нижневартовске, и по цене он был на миллион дешевле.