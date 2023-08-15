Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубля

Тюменский рынок недвижимости можно назвать уникальным. Здесь жилье строится так же стабильно, как печется хлеб. По данным Росстата, город в 2022 году поставил абсолютный рекорд по вводу жилья — 2 245 000 квадратных метров. Как рассказывает президент ассоциации «Объединение риелторов Тюменской области» Светлана Бабушкина, спрос всегда подогревают приезжающие из ХМАО и ЯНАО соседи, кроме того, в последнее время появилась новая тенденция: рынок жилья как инвестицию рассматривают те, кто успел вернуть деньги из зарубежных банков на родину до введения санкций.