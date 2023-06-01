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В Тюмени инвалид лишился зрения после того, как пожаловался на соседа в ГИБДД

1 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI

В Тюмени инвалид лишился глаза после того, как пожаловался на соседа в ГИБДД

Житель Тюмени, инвалид второй группы, лишился глаза после того, как обратился с жалобой на соседа в ГИБДД.ЧП произошло 22 мая в СНТ «Сочинские».
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Тюмень

Супружеская пара отдыхала на даче, когда в заборное ограждении участка врезался сосед на автомобиле, после чего покинул место происшествия. Раздосадованные супруги обратились в ГИБДД.

После того, как виновник аварии узнал об этом, он начал угрожать тюменцам. Дошло даже до того, что он пригрозил изнасилованием. В итоге словесная перепалка между соседями переросла в драку, по результате которой мужчина, чей дачный забор пострадал, лишился глаза и получил травмы головы. Также ранения получила и его жена — у нее оказалась разбита губа.

В ОКБ тюменца сразу же направили в операционную. На лицо и голову ему наложили десятки швов. Ему заменили хрусталик глаза на искусственный хрусталик, но прогнозы врачей пока неутешительные. Высока вероятность, что зрение не восстановится.

В полиции по данному факту уже проводится проверка.

«После получения медицинских документов, квалифицирующих степень причиненного вреда здоровью, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Что касается супруги пострадавшего, то по факту зафиксированных у нее побоев возбуждено административное производство», — рассказали сообщили Ура. Ру в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Боровский накануне неизвестные расстреляли собаку из пневматического ружья. В настоящее время очевидцы трагедии намерены обратиться в полицию.

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