В Тюмени инвалид лишился зрения после того, как пожаловался на соседа в ГИБДД

После того, как виновник аварии узнал об этом, он начал угрожать тюменцам. Дошло даже до того, что он пригрозил изнасилованием. В итоге словесная перепалка между соседями переросла в драку, по результате которой мужчина, чей дачный забор пострадал, лишился глаза и получил травмы головы. Также ранения получила и его жена — у нее оказалась разбита губа.