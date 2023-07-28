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Posted 28 июля, 10:57

Published 28 июля, 10:57

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

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Всё больше жителей Тюменской области пользуются новыми мерами поддержки для инвалидов

28 июля 2023, 10:57
Фото: 1MI
С прошлого года жители Тюменской области, имеющие инвалидность, имеют право получить компенсацию за покупку смартфона. Подробнее о мерах поддержки для людей с ОВЗ рассказали в региональном департаменте социального развития.

Две новые меры поддержки для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов были введены по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора:


— компенсационная выплата за самостоятельное приобретение смартфона (инвалидам, прошедшим обучение по программе «Основы компьютерной грамотности: сенсорные устройства» и купившим самостоятельно телефон, предоставляется 1 раз в пять лет в размере стоимости телефона, но не более 20 тысяч рублей);
— выплата на приобретение элементов питания и комплектующих к кохлеарной системе после кохлеарной имплантации (ежегодно в размере 20 тысяч рублей).

В 2022 году общая сумма выплат составила почти 3 млн рублей, в 2023 году — более 5 млн рублей.

Подать заявление на эти меры поддержки можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8-800-1-00000-1.

Напомним, мероприятия по поддержке инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. В 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.

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