Всё больше жителей Тюменской области пользуются новыми мерами поддержки для инвалидов

Posted 28 июля, 10:57
Published 28 июля, 10:57
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Две новые меры поддержки для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов были введены по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора:
— компенсационная выплата за самостоятельное приобретение смартфона (инвалидам, прошедшим обучение по программе «Основы компьютерной грамотности: сенсорные устройства» и купившим самостоятельно телефон, предоставляется 1 раз в пять лет в размере стоимости телефона, но не более 20 тысяч рублей);
— выплата на приобретение элементов питания и комплектующих к кохлеарной системе после кохлеарной имплантации (ежегодно в размере 20 тысяч рублей).
В 2022 году общая сумма выплат составила почти 3 млн рублей, в 2023 году — более 5 млн рублей.
Подать заявление на эти меры поддержки можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8-800-1-00000-1.
Напомним, мероприятия по поддержке инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. В 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.