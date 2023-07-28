Всё больше жителей Тюменской области пользуются новыми мерами поддержки для инвалидов



— компенсационная выплата за самостоятельное приобретение смартфона (инвалидам, прошедшим обучение по программе «Основы компьютерной грамотности: сенсорные устройства» и купившим самостоятельно телефон, предоставляется 1 раз в пять лет в размере стоимости телефона, но не более 20 тысяч рублей);

— выплата на приобретение элементов питания и комплектующих к кохлеарной системе после кохлеарной имплантации (ежегодно в размере 20 тысяч рублей).