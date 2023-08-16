«Росводоканал Тюмень» провел сложное подключение незаметно для горожан

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
На Метелевском заборе специалисты водоканала провели уникальные работы по присоединению сетей строящегося резервуара чистой воды к действующим коммуникациям. Для этого нужно было врезать трубу, диаметром 1000 мм, в сеть такого же диаметра. Работы осложнялись тем, что проводились в стесненных условиях и в короткие сроки.
«Изначально планировалось использовать „грушу“ — надувной гидрозатвор, позволяющий оперативно перекрыть трубопровод. Но тогда нам пришлось бы дважды отключать водозабор. Оценив и исключив все риски, мы приняли другое техническое решение», — пояснил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных Владимир Шааб.
Чтобы подключение прошло четко, провели большую подготовку. Накануне бригада мастера Артура Султанова приварила к действующей трубе патрубок и установила затвор. Переключение произвела бригада мастера Евгения Липова. На время проведения подключения приостановили подъем воды с реки и работы по водоподготовке на Метелевском водозаборе. Чтобы город не заметил вододефицита работы необходимо было провести за 4 часа. Специалисты тюменского водоканала справились за 2,5 часа.
«Самый ответственный и сложный этап работ выполнили электрогазосварщики Николай Лебедев и Юрий Титус. Отверстие в действующем трубопроводе нужно было вырезать через затвор, находясь внутри патрубка. Затвор, в отличие от задвижки, не открывает трубу полностью, в середине остается своеобразный „блин“, что добавило трудностей. Работали в крайне стесненных условиях и без права на ошибку», — рассказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Липов.
Все работы выполнены мастерски и с опережением срока. Через 2,5 часа работа Метелевских водоочистных сооружений возобновилась в штатном режиме. На время остановки вода подавалась из резервуаров чистой воды, поэтому абоненты не ощутили каких-либо неудобств.
Сейчас к работе вновь приступили строители из подрядных организаций. Они продолжают строительство резервуара чистой воды, объемом 8 тысяч кубометров. Новый объект планируется сдать в эксплуатацию уже этой зимой. Дополнительный резервуар позволит повысить качество и надежность водоснабжения Тюменской агломерации. Работы ведутся в рамках комплексной реконструкции Метелевских водоочистных сооружений, предусмотренных концессионным соглашением между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом.