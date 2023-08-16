«Росводоканал Тюмень» провел сложное подключение незаметно для горожан

«Самый ответственный и сложный этап работ выполнили электрогазосварщики Николай Лебедев и Юрий Титус. Отверстие в действующем трубопроводе нужно было вырезать через затвор, находясь внутри патрубка. Затвор, в отличие от задвижки, не открывает трубу полностью, в середине остается своеобразный „блин“, что добавило трудностей. Работали в крайне стесненных условиях и без права на ошибку», — рассказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Липов.