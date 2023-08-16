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«Росводоканал Тюмень» провел сложное подключение незаметно для горожан

«Росводоканал Тюмень» провел сложное подключение незаметно для горожан

16 августа 2023, 08:19
Фото: Росводоканал
Чтобы подключение прошло четко, провели большую подготовку.

На Метелевском заборе специалисты водоканала провели уникальные работы по присоединению сетей строящегося резервуара чистой воды к действующим коммуникациям. Для этого нужно было врезать трубу, диаметром 1000 мм, в сеть такого же диаметра. Работы осложнялись тем, что проводились в стесненных условиях и в короткие сроки.

«Изначально планировалось использовать „грушу“ — надувной гидрозатвор, позволяющий оперативно перекрыть трубопровод. Но тогда нам пришлось бы дважды отключать водозабор. Оценив и исключив все риски, мы приняли другое техническое решение», — пояснил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных Владимир Шааб.

Чтобы подключение прошло четко, провели большую подготовку. Накануне бригада мастера Артура Султанова приварила к действующей трубе патрубок и установила затвор. Переключение произвела бригада мастера Евгения Липова. На время проведения подключения приостановили подъем воды с реки и работы по водоподготовке на Метелевском водозаборе. Чтобы город не заметил вододефицита работы необходимо было провести за 4 часа. Специалисты тюменского водоканала справились за 2,5 часа.

Фото: Росводоканал

«Самый ответственный и сложный этап работ выполнили электрогазосварщики Николай Лебедев и Юрий Титус. Отверстие в действующем трубопроводе нужно было вырезать через затвор, находясь внутри патрубка. Затвор, в отличие от задвижки, не открывает трубу полностью, в середине остается своеобразный „блин“, что добавило трудностей. Работали в крайне стесненных условиях и без права на ошибку», — рассказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Липов.

Все работы выполнены мастерски и с опережением срока. Через 2,5 часа работа Метелевских водоочистных сооружений возобновилась в штатном режиме. На время остановки вода подавалась из резервуаров чистой воды, поэтому абоненты не ощутили каких-либо неудобств.

Сейчас к работе вновь приступили строители из подрядных организаций. Они продолжают строительство резервуара чистой воды, объемом 8 тысяч кубометров. Новый объект планируется сдать в эксплуатацию уже этой зимой. Дополнительный резервуар позволит повысить качество и надежность водоснабжения Тюменской агломерации. Работы ведутся в рамках комплексной реконструкции Метелевских водоочистных сооружений, предусмотренных концессионным соглашением между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом.

#Анастасия Ильина
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