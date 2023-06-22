Тюменский инвалид 1 группы может не дожить до получения своей квартиры

В 2010 году он заболел боковым амиотрофическим склерозом. По словам его близких, с этой болезнью люди живут 3-5 лет. Владимиру пока удаётся с ней справляться более 12 лет. Сейчас в Тюмени он 91 в очереди на получение квартиры. В 2022 был 174-м.