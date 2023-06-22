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Тюменский инвалид 1 группы может не дожить до получения своей квартиры

22 июня 2023, 10:41
Фото: 1MI

Инвалид и бывший работник Госнаркоконтроля не доживет до получения своей квартир

В областной столице инвалид 1 группы Мезенцев Владимир Анатольевич скорее всего не доживёт до получения собственной квартиры.

В 2010 году он заболел боковым амиотрофическим склерозом. По словам его близких, с этой болезнью люди живут 3-5 лет. Владимиру пока удаётся с ней справляться более 12 лет. Сейчас в Тюмени он 91 в очереди на получение квартиры. В 2022 был 174-м.

«В департаменте имущественных отношений говорят о том, что выдают по 9 квартир в год, но чего ждёт департамент и вышестоящие люди. Постоянные сдвиги в очереди, Владимир сам на свою пенсию снимает квартиру за 16.000 рублей, отслужил в Госнаркоконтроле», — отмечает «близкий человек семьи Мезенцева» Мндлян Пероня Араратовна.

Ранее «Наш город» отмечал, что для снижения цен на квартиры нет никаких предпосылок, а с наступлением учебного года они точно вырастут.

Фото: скрин Мндлян Пероня Араратовна.
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Квартиры
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