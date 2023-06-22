Тюменский инвалид 1 группы может не дожить до получения своей квартиры

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В 2010 году он заболел боковым амиотрофическим склерозом. По словам его близких, с этой болезнью люди живут 3-5 лет. Владимиру пока удаётся с ней справляться более 12 лет. Сейчас в Тюмени он 91 в очереди на получение квартиры. В 2022 был 174-м.
«В департаменте имущественных отношений говорят о том, что выдают по 9 квартир в год, но чего ждёт департамент и вышестоящие люди. Постоянные сдвиги в очереди, Владимир сам на свою пенсию снимает квартиру за 16.000 рублей, отслужил в Госнаркоконтроле», — отмечает «близкий человек семьи Мезенцева» Мндлян Пероня Араратовна.
Ранее «Наш город» отмечал, что для снижения цен на квартиры нет никаких предпосылок, а с наступлением учебного года они точно вырастут.