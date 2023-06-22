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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:26

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Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает

22 июня 2023, 05:23
Фото: Спиридонова Кристина / nashgorod.ru
улица Республики
Для снижения цен на квартиры нет никаких предпосылок, а с наступлением учебного года они точно вырастут.

Самые дорогие квартиры расположены в районе Драмтеатра, в историческом районе города и у Дома Печати. Снижения цен на недвижимость ждать не стоит. Местный риелтор Юлия Волкова рассказала «Нашему городу» об особенностях тюменского рынка недвижимости.

«На протяжении последних пяти лет мы наблюдаем увеличение цен на жилье в связи с началом учебного года. Как правило, внешние факторы могут повлиять на снижение цены, но сейчас такую тенденцию мы не наблюдаем», — прокомментировала Юлия.

Что касается недавней статистики, за весенне-летний период у риелторов стало больше конвертируемых (качественных) заявок. Например, если раньше за обращением приходили люди с плохой кредитной историей, либо им не хватало денег на покупку, то сейчас покупатели приходят осознанные. Поэтому нет факторов для того, чтобы цена падала, а наоборот к зимнему периоду цена поднимется.

Специалист добавила, что в городе самое дорогое жилье расположено в районе Драмтеатра, Дома Печати и в исторической части Тюмени, а также в ЖК «Ожогино».

ЖК "Ария"ЖК "Ария"
ЖК "Ария"
Фото: Спиридонова Кристина / 1MI

Двухкомнатная квартира в ЖК «Ожогино» обойдется в 11 миллионов рублей (за 65-72 кв. м.) При этом трехкомнатная в районе Маяка всего в 5 миллионов рублей. Для сравнения двухкомнатное жилье в Ново-Патрушева за те же 65 квадратов обойдется в 6 миллионов.

ДрамтеатрДрамтеатр
Драмтеатр
Фото: Султанова Лариса

Аналитика на Центральный район города

Исторический ЖК «Аристократ» — 10,4 миллионов рублей (56 кв. м.)
ЖК «Айвазовский» — 7,35 миллионов рублей (41 кв. м.)
ЖК «Fifty Fifty» — 9 миллионов рублей (50 кв. м.)
ЖК «Новин» — 7,62 миллионов рублей (54 кв. м.)

ЖК "Ария"ЖК "Ария"
ЖК "Ария"
Фото: Спиридонова Кристина

Если мы рассматриваем цены на пансионаты, то в зависимости от района их стоимость колеблется от 1,5 миллионов рублей до 2,2 миллионов рублей (13-18 кв. м.) Средняя цена на малосемейку — 2 миллиона рублей. Цена может быть выше или ниже в зависимости от квадратуры.

#Анастасия Ильина#Недвижимость#Бизнес
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