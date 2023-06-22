Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает

Что касается недавней статистики, за весенне-летний период у риелторов стало больше конвертируемых (качественных) заявок. Например, если раньше за обращением приходили люди с плохой кредитной историей, либо им не хватало денег на покупку, то сейчас покупатели приходят осознанные. Поэтому нет факторов для того, чтобы цена падала, а наоборот к зимнему периоду цена поднимется.