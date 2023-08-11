Пили и ругались матом: двух тюменцев сняли с поезда Москва — Барнаул

Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажира могут снять с поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.