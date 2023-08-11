Пили и ругались матом: двух тюменцев сняли с поезда Москва — Барнаул

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:17
Двух жителей Тюменской области сняли с поезда Москва — Барнаул на станции Барабинск из-за дебоша. 47-летняя тюменка и ее 49-летний спутник находились в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражались и нарушали общественный порядок.
В связи с этим на место ЧП были вызваны транспортные полицейские. На тюменцев составили протоколы об административных правонарушениях и удалили из поезда.
Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажира могут снять с поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени привлекли к административной ответственности жительницу Оренбурга. Женщина не успела на посадку и решила поехать на подножке поезда.