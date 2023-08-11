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Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

В Тюмени взлетели цены на сливочное масло

В Тюмени взлетели цены на сливочное масло

11 августа 2023, 03:33
Фото: 1MI
Килограмм теперь стоит около 900 рублей.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области взлетели цены на сливочное масло — за неделю килограмм подорожал более чем на 9 рулей. Сегодня килограмм этого продукта по данным Росстата, стоит 861 рубль. Для сравнения, год назад — в районе 770 рублей.

В магазин 180-200-граммовые пачки масла 134 до 254 рублей. По акции можно найти данный продукт даже дешевле 100 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали мясо, рыба и икра. В частности, цены на баранину за год увеличились более чем на 150 рублей, рыба (лосось) подорожала на 200 рублей, икра — на 1 тысячу рублей.

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