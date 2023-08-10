Кто из тюменских бизнесменов рекордно обеднел за год

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В этом году ТОП-100 богатых Тюменской области значительно отличается от прошлогоднего рейтинга. Как минимум, былой лидер, Алексей Круковский, владелец бренда «Брусника» и бывший депутат городской думы, едва попал в первую половину списка богатых. Он значительно отстал от других строителей из-за сокрушительного падения доходов компаний бренда, большинство из которых весь год работали в убыток. Эксперты рынка недвижимости связывают такое падение с высоким уровнем конкуренции на рынке и успехами других компаний, например, ЭНКО.
А владелец компании «Строительный двор» Андрей Ташкеев, который в прошлом году был бронзовым призером рейтинга олигархов, на этот раз вовсе вылетел из их числа. Компания за год понесла существенные убытки, это может быть связано с поставкой товаров из-за рубежа, которая из-за санкций стала проблематичной. Однако логистические связи налаживаются, и не исключено, что в следующем году Ташкеев вернется на вершину.
Заметное падение показали и бизнесмены, связанные с холдингом «Арсиб». В частности, Лусине Срабян, которая в прошлом году была самой богатой из женщин, в этот раз плетется в хвосте. Доходы ее агрофирм упали из-за множественных дел о банкротстве.
О том, как в этом году распределились места рейтинга самых богатых людей Тюменской области, вы можете узнать в нашем спецпроекте.