Кто из тюменских бизнесменов рекордно обеднел за год

А владелец компании «Строительный двор» Андрей Ташкеев, который в прошлом году был бронзовым призером рейтинга олигархов, на этот раз вовсе вылетел из их числа. Компания за год понесла существенные убытки, это может быть связано с поставкой товаров из-за рубежа, которая из-за санкций стала проблематичной. Однако логистические связи налаживаются, и не исключено, что в следующем году Ташкеев вернется на вершину.