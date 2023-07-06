В Тюмени наказали пассажирку, ехавшую из Сургута на подножке поезда

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Все произошло 5 июля, отчаянную путешественницу заметила проводник.
«31-летняя жительница города Новоорска Оренбургской области опоздала на посадку в поезд на станции Сургут. Увидев, что состав отправляется, она зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Поезд вынужденно простоял 5 минут, пока женщина не зашла в состав. Транспортные полицейские ожидали нарушительницу на остановке в Тюмени.
Вчера «Наш город» сообщал, что жители Тюмени несколько часов не могли купить билеты на поезд через сайт РЖД. Он был под DoS-атакой.