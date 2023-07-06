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В Тюмени наказали пассажирку, ехавшую из Сургута на подножке поезда

6 июля 2023, 14:16
Фото: 1MI

Полицейские наказали пассажирку, ехавшую из Сургута в Тюмень на подножке поезда

Женщину из Оренбургской области привлекли к административной ответственности. Она ехала на подножке поезда.

Все произошло 5 июля, отчаянную путешественницу заметила проводник.

«31-летняя жительница города Новоорска Оренбургской области опоздала на посадку в поезд на станции Сургут. Увидев, что состав отправляется, она зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Поезд вынужденно простоял 5 минут, пока женщина не зашла в состав. Транспортные полицейские ожидали нарушительницу на остановке в Тюмени.

Вчера «Наш город» сообщал, что жители Тюмени несколько часов не могли купить билеты на поезд через сайт РЖД. Он был под DoS-атакой.

Тюменцы не могут купить билеты на поезд из-за неработающего сайта РЖД
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#Александр Мязин
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