«Росводоканал Тюмень» устанавливает «умные» колонки

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Автоматизированные водоразборные устройства теперь действуют на улицах Амурской и Шахтеров областной столицы. Сейчас в городе 152 колонки, 11 из них автоматизированные. В ближайшее время на «умные» планируется заменить еще две ВРК. Автоматизированные колонки не замерзают зимой и позволяют экономить водный ресурс.
«С просьбой установить „умную“ колонку к нам часто обращаются жители домов, расположенных на проездных улицах. Им не нравится, что около их домов останавливаются вереницы машин, чтобы набрать воду. Мы идем навстречу абонентам — меняем колонки на автоматизированные», — рассказал директор по производству «Росводокнал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Стоимость пользования обычной колонкой составляет 25 рублей 20 копеек в месяц для каждого жителя частного сектора. Абоненты автоматизированных устройств оплачивают по факту водоразбора из расчета 50 рублей 40 копеек за 1000 литров.
«Карточки на пользование „умными“ колонками могут получить не только жители близлежащих домов, но и все желающие. Для этого нужно обратиться в водоканал с правоустанавливающими документами на жилое помещение и паспортом. Карта-ключ будет привязана к существующему лицевому счету», — рассказала начальник управления сопровождения продаж «Росводоканал Тюмень» Анна Ширшова.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.