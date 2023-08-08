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Тюменские врачи доставили в больницу женщину, подавившуюся шашлыком

8 августа 2023, 04:54
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Тюменка напугала родных своих кашлем
Пострадавшая напугала родных своим кашлем и хрипами.

Тюменские врачи спасли жизнь пожилой женщине, подавившейся шашлыком. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, у 55-летней пострадавшей в пищеводе застрял кусок мяса.

Тюменка подняла тревогу своим видом. Родные всполошились, когда увидели, как она кашляет и шумно дышит. Она сказала, что у нее чувство, будто в горле застрял ком. Причиной тому послужил плохо прожеванный кусок пищи.

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Родные вызвали врачей. Скорая приехала через 10 минут. Специалисты помогли тюменке, а после увезли ее в больницу.

В департаменте здравоохранения отметили, что в сложившейся аналогичной ситуации нужно действовать быстро и осторожно, чтобы спасти жизнь человеку. Если пострадавший находится в сознании, то ситуация некритическая. Кашель в данном случае — это защитная реакция организма на проблему.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что тобольские медики спасли жизнь 10-летнему ребенку. Мальчик упал с велосипеда, получив травму головы. Томография показала, что осколок черепа вонзился пациенту в мозг. Медики провели операцию и спасли жизнь ребенку.

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#Пациенты#Врачи#Операция#Анастасия Ильина
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