Тюменские врачи доставили в больницу женщину, подавившуюся шашлыком

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Тюменские врачи спасли жизнь пожилой женщине, подавившейся шашлыком. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, у 55-летней пострадавшей в пищеводе застрял кусок мяса.
Тюменка подняла тревогу своим видом. Родные всполошились, когда увидели, как она кашляет и шумно дышит. Она сказала, что у нее чувство, будто в горле застрял ком. Причиной тому послужил плохо прожеванный кусок пищи.
Родные вызвали врачей. Скорая приехала через 10 минут. Специалисты помогли тюменке, а после увезли ее в больницу.
В департаменте здравоохранения отметили, что в сложившейся аналогичной ситуации нужно действовать быстро и осторожно, чтобы спасти жизнь человеку. Если пострадавший находится в сознании, то ситуация некритическая. Кашель в данном случае — это защитная реакция организма на проблему.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что тобольские медики спасли жизнь 10-летнему ребенку. Мальчик упал с велосипеда, получив травму головы. Томография показала, что осколок черепа вонзился пациенту в мозг. Медики провели операцию и спасли жизнь ребенку.