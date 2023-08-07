Тюменцы испугались решения Верховного суда РФ о запрете УЗИ без направления врача

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Читатели «Нашего города» высказались о запрете Верховного суда РФ на проведение УЗИ без направления врача.
«Теперь чтоб подтвердить беременность в госполиклинике можно будет как раз попасть в 12 недель?», — спрашивает читательница «Нашего города» Ирина.
В решении суда ничего не сказано о платных поликлиниках, люди предполагают, что от услуг государственных клиник (в части УЗИ) многие будут отказываться.
«В платных клиниках пакетом теперь будет, УЗИ+Терапевт, + 2К к чеку», — отметил тюменец Игорь В.
«Поликлиники зарабатывают на ОМС. Необходимо пройти кучу анализов, чтоб заработать. Коснулось на той неделей. Улыбаясь, протягиваем вам пачку направлений, мы работаем для вас», — отметила тюменка Гилина Л.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пожаловался на проблемы вакцинации ребенка. По его словам, последние несколько месяцев в поликлиниках нет прививок от кори и краснухи.