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Тюменцы испугались решения Верховного суда РФ о запрете УЗИ без направления врача

7 августа 2023, 11:35
Фото: 1MI
Всё больше тех, кто собирается делать процедуру в платных клиниках.

Читатели «Нашего города» высказались о запрете Верховного суда РФ на проведение УЗИ без направления врача.

«Теперь чтоб подтвердить беременность в госполиклинике можно будет как раз попасть в 12 недель?», — спрашивает читательница «Нашего города» Ирина.

В решении суда ничего не сказано о платных поликлиниках, люди предполагают, что от услуг государственных клиник (в части УЗИ) многие будут отказываться.

«В платных клиниках пакетом теперь будет, УЗИ+Терапевт, + 2К к чеку», — отметил тюменец Игорь В.
«Поликлиники зарабатывают на ОМС. Необходимо пройти кучу анализов, чтоб заработать. Коснулось на той неделей. Улыбаясь, протягиваем вам пачку направлений, мы работаем для вас», — отметила тюменка Гилина Л.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пожаловался на проблемы вакцинации ребенка. По его словам, последние несколько месяцев в поликлиниках нет прививок от кори и краснухи.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Поликлиники
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