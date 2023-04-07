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Тюменцы перешли с еды из ресторанов на доставку комплексных обедов и фаст-фуда

7 апреля 2023, 06:58
Фото: 1MI

Тюменцы отказываются от ресторанов в пользу фаст-фуда

Жители Тюмени перешли на доставку фаст-фуда. По сравнению с началом года спрос на бургеры и сэндвичи увеличился на 30%. Также горожане стали чаще заказывать доставку в офис и домой комплексных обедов и бизнес-ланчей — на 22% по сравнению с январем 2023 года.
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Тюмень

Спрос на японскую кухню, суши, роллы и сашими, остался на прежнем уровне, а количество заказов пиццы упало на 5-10%. Специалисты отмечают, что смещение спроса в сторону более дешевой еды обусловлено ростом цен на блюда в меню, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год существенно увеличились цены на кондитерские изделия, макароны, рыбу, сыры, хлеб. Рост стоимости данных продуктов составил от 12 до 18%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фаст-фуд#Доставка#Рестораны#Кафе#Тюмень#Тюменская область
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