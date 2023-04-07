Тюменцы перешли с еды из ресторанов на доставку комплексных обедов и фаст-фуда

Тюменцы отказываются от ресторанов в пользу фаст-фуда

Жители Тюмени перешли на доставку фаст-фуда. По сравнению с началом года спрос на бургеры и сэндвичи увеличился на 30%. Также горожане стали чаще заказывать доставку в офис и домой комплексных обедов и бизнес-ланчей — на 22% по сравнению с январем 2023 года.

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