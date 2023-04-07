Тюменцы перешли с еды из ресторанов на доставку комплексных обедов и фаст-фуда

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Спрос на японскую кухню, суши, роллы и сашими, остался на прежнем уровне, а количество заказов пиццы упало на 5-10%. Специалисты отмечают, что смещение спроса в сторону более дешевой еды обусловлено ростом цен на блюда в меню, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год существенно увеличились цены на кондитерские изделия, макароны, рыбу, сыры, хлеб. Рост стоимости данных продуктов составил от 12 до 18%.