В Тюмени 52-летняя врач умерла после бариатрической операции

Бариатрическая операция состоялась 20 декабря. Вечером после проведенной резекции Светлана выходила на связь с сестрой — сообщила, что самочувствие не очень хорошее. На следующий день у нее открылось внутрибрюшное кровотечение. Ее вновь отвезли в операционную. Еще через день после кровотечения у женщины начался сепсис. С момента проведения операции и до момента смерти прошло всего пять дней, пишет 72.ru.