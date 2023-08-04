В Тюмени 52-летняя врач умерла после бариатрической операции

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В Тюмени врач-невролог умерла после проведенной бариатрической операции. Женщина с надеждой избавиться от лишнего веса легла в клинику МСЧ «Нефтяник», но выйти оттуда уже не смогла — началось заражение крови. Тюменка скончалась.
Семья Ларисы Мальцевой не может принять эту потерю. Родные не понимают, почему начались такие осложнения, а врачи не смогли ничего сделать.
По словам сестры погибшей Ирины, Лариса работала врачом-неврологом высшей категории. 25 лет трудилась в Областной клинической больнице № 2, затем в Тюменском НИИ Краевой инфекционной патологии.
Ирина вспоминает, что Лариса всегда была полненькой, постоянно худела. В 52 года, после смены гормонального фона, лишний вес уходил с трудом. О том, что избавиться от лишних килограммов можно с помощью резекции желудка, узнала от знакомой.
Бариатрическая операция состоялась 20 декабря. Вечером после проведенной резекции Светлана выходила на связь с сестрой — сообщила, что самочувствие не очень хорошее. На следующий день у нее открылось внутрибрюшное кровотечение. Ее вновь отвезли в операционную. Еще через день после кровотечения у женщины начался сепсис. С момента проведения операции и до момента смерти прошло всего пять дней, пишет 72.ru.
После смерти Светланы ее семья наняла адвоката. Родные уверены, что врачи допустили ошибки во время операции или упустили осложнения. Было направлено обращение в Росздравнадзор с просьбой провести проверку. Однако нарушений она не выявила.
Ирина Мальцева с таким заключением не согласна, поэтому обратилась в Следственный комитет.
«Такое ощущение, что погибает женщина 52 лет, врач, и всем нормально. Умерла и умерла. Как так может быть? Я хочу добиться справедливости. Хочу, чтобы они [МСЧ „Нефтяник“] взяли на себя ответственность. Я никого не обвиняю, но хочу понять, как такое могло произойти», — посетовала Ирина.
Официальной причиной смерти после вскрытия указана полиорганная недостаточность, которая стала следствием сепсиса.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница тюмени умерла из-за неправильно поставленного диагноза врачами Тавдинской ЦРБ Свердловской области. Врачи лечили женщину от стенокардии, хотя на самом деле у нее произошел инфаркт.