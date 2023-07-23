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Тюменские врачи извлекли кусок черепа из мозга 10-летнего мальчика

23 июля 2023, 08:31
Фото: 1MI
Врачи тобольской больницы спасли ребенка с серьезной травмой головы. 10-мальчик поступил в медучреждение в бессознательном состоянии.
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Дети

Как выяснилось, школьник упал с велосипеда. Проведенная томография показала перелом черепа и его отломок, который от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Требовалось экстренное лечение.

Операцию по извлечению осколка проводил нейрохирург Областной больницы № 3 Гаджимурад Нурудинов. К счастью, операция прошла успешно — осколок был извлечен, а ткани органа не повреждены.

Юный велосипедист пришел в сознание спустя сутки после проведенной операции. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики извлекли из легкого 8-летней девочки молочный зуб. Ребенок проглотил его во время сна.

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#Валентина Бурнашева#Велосипед#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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