Тюменские врачи извлекли кусок черепа из мозга 10-летнего мальчика

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Как выяснилось, школьник упал с велосипеда. Проведенная томография показала перелом черепа и его отломок, который от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Требовалось экстренное лечение.
Операцию по извлечению осколка проводил нейрохирург Областной больницы № 3 Гаджимурад Нурудинов. К счастью, операция прошла успешно — осколок был извлечен, а ткани органа не повреждены.
Юный велосипедист пришел в сознание спустя сутки после проведенной операции. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики извлекли из легкого 8-летней девочки молочный зуб. Ребенок проглотил его во время сна.