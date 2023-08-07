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Тюменцев эвакуировали из здания МФЦ из-за подозрительной находки

7 августа 2023, 09:43
Фото: 1MI
Тюменцев экстренно вывели из здания МФЦ
Силовики дежурили у входа и никого не пускали в учреждение.

Тюменцев экстренно вывели из здания местного МФЦ, находящемся в ЖК «Новин». Как отметили горожане, у здания собрались сотрудники правоохранительных органов. А сотрудников и клиентов учреждения вывели на улицу. В здание никого не пускают.

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Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ситуация произошла по вине забывчивого тюменца.

— Мужчина оставил рюкзак в МФЦ. Один из посетителей сообщил о странной находке полиции. Ничего опасного в рюкзаке не обнаружили, — подчеркнули в ведомстве.
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#Анастасия Ильина#Эвакуация#МФЦ Тюменской области#Соцсети
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