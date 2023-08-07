Тюменцев эвакуировали из здания МФЦ из-за подозрительной находки

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Тюменцев экстренно вывели из здания местного МФЦ, находящемся в ЖК «Новин». Как отметили горожане, у здания собрались сотрудники правоохранительных органов. А сотрудников и клиентов учреждения вывели на улицу. В здание никого не пускают.
Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ситуация произошла по вине забывчивого тюменца.
— Мужчина оставил рюкзак в МФЦ. Один из посетителей сообщил о странной находке полиции. Ничего опасного в рюкзаке не обнаружили, — подчеркнули в ведомстве.