Тюменцев эвакуировали из здания МФЦ из-за подозрительной находки

Тюменцев экстренно вывели из здания местного МФЦ, находящемся в ЖК «Новин». Как отметили горожане, у здания собрались сотрудники правоохранительных органов. А сотрудников и клиентов учреждения вывели на улицу. В здание никого не пускают.