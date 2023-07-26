Тюменцы напуганы эвакуацией бизнес-центра

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
«Сотрудников выводят из здания. На место приехали несколько пожарных машин», — рассказал очевидец.
На самом деле, причин для паники нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что сегодня здесь проводятся пожарно-тактические учения. На месте задействованы сотрудники и автомобили экстренных службы Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что вчера прошла массовая эвакуация посетителей из ТРЦ «Калинка» и ТРЦ «Матрешка». В первом случае по факту проверки подозрительных предметов обнаружено не было. Во втором случае в администрации центра сообщили о внезапном отключении электроэнергии.