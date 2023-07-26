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Тюменцы напуганы эвакуацией бизнес-центра

26 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
Перепуганные местные жители сообщили в социальной сети Вконтакте об эвакуации бизнес-центра «Пётр Столыпин» по улице 50 лет Октября, 8 Б.
«Сотрудников выводят из здания. На место приехали несколько пожарных машин», — рассказал очевидец.

На самом деле, причин для паники нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что сегодня здесь проводятся пожарно-тактические учения. На месте задействованы сотрудники и автомобили экстренных службы Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что вчера прошла массовая эвакуация посетителей из ТРЦ «Калинка» и ТРЦ «Матрешка». В первом случае по факту проверки подозрительных предметов обнаружено не было. Во втором случае в администрации центра сообщили о внезапном отключении электроэнергии.

Массовая эвакуация прошла в ТЦ «Калинка» в центре Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Эвакуация#МЧС#Учения#Общество#Тюменцы
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