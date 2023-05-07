В населенных пунктах Тюменского района началась массовая эвакуация жителей

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
На Ялуторовском тракте — поселок Богандинский и 10-й военный городок. Также вывозят жителей деревни Чаплык.
Пункты временного размещения организованы в школах поселках Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикча, Мальково, Каменка, Черчишево, поселках Боровский и Винзили.
В эвакуации задействован 21 автобус, идёт постоянное оповещение жителей, сотрудники администрации района и МО, волонтеры обходят каждый дом, убеждают выехать в ПВР или к родным, друзьям в безопасное место.
Работают «горячая линия» МЧС для жителей Тюменской области: 8 (3452) 590-290; 8-800-100-94-00.
По вопросам эвакуации и получения помощи жители Тюменского района могут обратиться по телефонам:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен режим ЧС на всей территории юга региона. Согласно постановлению губернатора области Александра Моора, введен запрет на въезд транспорта в леса и посещение гражданами лесов. Исключение: транспорт и граждане, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
К патрулированию населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, планируют привлечь, в том числе представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.