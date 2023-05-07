В населенных пунктах Тюменского района началась массовая эвакуация жителей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен режим ЧС на всей территории юга региона. Согласно постановлению губернатора области Александра Моора, введен запрет на въезд транспорта в леса и посещение гражданами лесов. Исключение: транспорт и граждане, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров.