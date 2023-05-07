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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

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В населенных пунктах Тюменского района началась массовая эвакуация жителей

7 мая 2023, 15:26
Фото: МЧС

В деревнях и селах Тюменского района началась массовая эвакуация местных жителей

В населенных пунктах Тюменского района идет эвакуация местного населения. По словам главы муниципалитета, на Ирбитском тракте эвакуируют деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига.
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Тюмень

На Ялуторовском тракте — поселок Богандинский и 10-й военный городок. Также вывозят жителей деревни Чаплык.

Пункты временного размещения организованы в школах поселках Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикча, Мальково, Каменка, Черчишево, поселках Боровский и Винзили.

В эвакуации задействован 21 автобус, идёт постоянное оповещение жителей, сотрудники администрации района и МО, волонтеры обходят каждый дом, убеждают выехать в ПВР или к родным, друзьям в безопасное место.

Работают «горячая линия» МЧС для жителей Тюменской области: 8 (3452) 590-290; 8-800-100-94-00.

По вопросам эвакуации и получения помощи жители Тюменского района могут обратиться по телефонам:

  • ПВР Червишево 778-035;
    ПВР Каменка 773-681;
    ПВР Винзили 727-018;
    ПВР Молодёжный 689-444;
    ПВР Богандинка 720-020.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен режим ЧС на всей территории юга региона. Согласно постановлению губернатора области Александра Моора, введен запрет на въезд транспорта в леса и посещение гражданами лесов. Исключение: транспорт и граждане, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров.

К патрулированию населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, планируют привлечь, в том числе представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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