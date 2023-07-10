Тюменцы сообщают об эвакуации людей в Сочи из-за дождей. Видео

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
О происшествии она сообщила в соцсетях, жильцам дома необходима помощь со стройматериалами и добровольцами. В других жилых домах наблюдается похожая ситуация.
Людей расселяют в гостиницы. Ливни в Сочи продолжаются, а уровень воды уже больше метра.
«Море просто превратиться в помойку на неделю минимум. Жаль, некоторые отдыхающие приезжают в город впервые за несколько лет», — отмечает тюменка Светлана В.
Ранее «Наш город» сообщал, что 10 июля тюменцы не могут вылететь из Сочи более 12 часов из-за непогоды. Задержаны от восьми до тринадцати часов три рейса авиакомпаний Аэрофлот, Ямал и UTair.