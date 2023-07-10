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Тюменцы сообщают об эвакуации людей в Сочи из-за дождей. Видео

10 июля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Тюменка Элина Камирен (она ранее участвовала в шоу «Дом-2») пожаловалась на потоп в Сочи. В одном из домов живёт её мама, первый этаж здания превратился в болото.
Видео: Видео: kamirenworld (Instagram. запрещен в РФ)

О происшествии она сообщила в соцсетях, жильцам дома необходима помощь со стройматериалами и добровольцами. В других жилых домах наблюдается похожая ситуация.

Людей расселяют в гостиницы. Ливни в Сочи продолжаются, а уровень воды уже больше метра.

«Море просто превратиться в помойку на неделю минимум. Жаль, некоторые отдыхающие приезжают в город впервые за несколько лет», — отмечает тюменка Светлана В.

Ранее «Наш город» сообщал, что 10 июля тюменцы не могут вылететь из Сочи более 12 часов из-за непогоды. Задержаны от восьми до тринадцати часов три рейса авиакомпаний Аэрофлот, Ямал и UTair.

Тюменцы не хотят лететь в Сочи, на побережье Черного моря прохладно
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#Александр Мязин#Видео#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода
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