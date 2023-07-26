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Тюменский прокурор устанавливает причины эвакуации из ТРЦ «Матрешка»

26 июля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Глава тюменской прокураиуры Влад Московских поручил установить причины эвакуации в ТРЦ «Матрешка» в Тюмени и затопления гипермаркета «Лента» в Тобольске.

Займутся этим прокурор Ленинского административного округа в Тюмени и Тобольский межрайонный прокурор. После того, как причины и условия инцидентов установят, будут приняты соответствующие меры, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тобольске в гипермаркете «Лента» прорвало трубы, в результате чего случился потоп. Вода, которая лилась с потолка, испортила товары. В настоящее время гипермаркет закрыт. А в Тюмени в тот же день эвакуировали десятки посетителей из ТРЦ «Матрешка».

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Матрешка»
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#Елена Чебоксарова#Эвакуация#Затопление#ТРЦ#Прокуратура#Общество#Тюменцы
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