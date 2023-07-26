Тюменский прокурор устанавливает причины эвакуации из ТРЦ «Матрешка»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Займутся этим прокурор Ленинского административного округа в Тюмени и Тобольский межрайонный прокурор. После того, как причины и условия инцидентов установят, будут приняты соответствующие меры, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тобольске в гипермаркете «Лента» прорвало трубы, в результате чего случился потоп. Вода, которая лилась с потолка, испортила товары. В настоящее время гипермаркет закрыт. А в Тюмени в тот же день эвакуировали десятки посетителей из ТРЦ «Матрешка».