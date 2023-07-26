Тюменский прокурор устанавливает причины эвакуации из ТРЦ «Матрешка»

Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тобольске в гипермаркете «Лента» прорвало трубы, в результате чего случился потоп. Вода, которая лилась с потолка, испортила товары. В настоящее время гипермаркет закрыт. А в Тюмени в тот же день эвакуировали десятки посетителей из ТРЦ «Матрешка».