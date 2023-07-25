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В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Матрешка»

25 июля 2023, 15:49
Фото: Тюмень с огоньком
В Тюмени за последние двое суток эвакуируют посетителей третьего торгового центра. На этот раз ТЦ «Матрешка».
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Тюмень

По словам очевидцев, из торгового центра вывели на улицу десятки людей и сотрудников. К зданию подъехало несколько пожарных машин. Что там произошло — информации пока нет.

Направлен запрос в УМВД, официальные комментарии ожидаются.

В администрации «Матрешки» «Нашему Городу» сообщили, что внезапно отключилась электроэнергия. Сейчас в здании работают специалисты МЧС. ТЦ закрыт.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени эвакуировали торговый центр «Калинка». В правоохранительные органы поступило сообщение о находящемся в здании опасном предмете. На место ЧП были направлены кинологи. Предметов, представляющих опасность, в торговом центре не обнаружили. В настоящее время ТЦ «Калинка» работает в штатном режиме.

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Днем ранее была проведена эвакуация в ТЦ «Магеллан». В администрации ТЦ тогда пояснили, что это была учебная эвакуация.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Эвакуация
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