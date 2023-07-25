В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Матрешка»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
По словам очевидцев, из торгового центра вывели на улицу десятки людей и сотрудников. К зданию подъехало несколько пожарных машин. Что там произошло — информации пока нет.
Направлен запрос в УМВД, официальные комментарии ожидаются.
В администрации «Матрешки» «Нашему Городу» сообщили, что внезапно отключилась электроэнергия. Сейчас в здании работают специалисты МЧС. ТЦ закрыт.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени эвакуировали торговый центр «Калинка». В правоохранительные органы поступило сообщение о находящемся в здании опасном предмете. На место ЧП были направлены кинологи. Предметов, представляющих опасность, в торговом центре не обнаружили. В настоящее время ТЦ «Калинка» работает в штатном режиме.
Днем ранее была проведена эвакуация в ТЦ «Магеллан». В администрации ТЦ тогда пояснили, что это была учебная эвакуация.