В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Матрешка»

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени эвакуировали торговый центр «Калинка». В правоохранительные органы поступило сообщение о находящемся в здании опасном предмете. На место ЧП были направлены кинологи. Предметов, представляющих опасность, в торговом центре не обнаружили. В настоящее время ТЦ «Калинка» работает в штатном режиме.