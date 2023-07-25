В воде весь товар: в тюменском гипермаркете «Лента» прорвало трубы

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В воде, лившейся с потолка магазина, оказались товары, выставленные на полках. По словам очевидцев, в настоящее время магазин закрыли. Арендодатели подсчитывают ущерб.
Напомним, на минувшей неделе трагедия произошла в московском торговом центре «Времена года». 22 июля в здании ТЦ прорвало трубу с кипятком — она разорвалась по сварному шву. По информации МЧС РФ, причиной ЧП стала поломка внутреннего теплопровода.
В результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека — они просто сварились в кипятке. 10 человек были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Накануне, 24 июля, был задержан главный инженер компании, которая занималась обслуживанием ТЦ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня вечером эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Матрешка». По предварительным данным, причиной эвакуации стал сбой в подаче электроэнергии.