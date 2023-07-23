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ФК «Тюмень» потерпел первое поражение в сезоне ФНЛ

23 июля 2023, 09:40
Фото: 1MI

ФК «Тюмень» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги (ФНЛ)

Матч состоялся в Хабаровске.
Сюжет
Тюмень

Футбольный клуб «Тюмень» во втором туре «МЕЛБЕТ-первой лиги» играл в Хабаровске с местным клубом СКА. После первого тура у команд было по три очка и они возглавляли турнирную таблицу ФНЛ. Дебютант первого дивизиона «Тюмень» на своем поле победила ФК «Химки», которые спустились из Премьер-лиги — 3:1.

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Однако продолжить победное шествие не вышло. Хабаровчане хоть и не имели безоговорочного преимущества, но забили по голу в ворота Егора Любакова. Итог встречи — 2:0 в пользу СКА. Голы забили Саид Алиев и украинский легионер Олег Кожемякин.

Стоить отметить, что по всем статистическим показателям тюменцы переиграли хабаровчан. Но очков в таблицу им это не добавит.

Следующий матч «Тюмень» сыграет дома. 30 июля на своем стадионе тюменцы примут ФК «Енисей» (Красноярск). Начало поединка в 17.00.

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#Валентина Бурнашева#Футбол#ФК Тюмень#Тюмень#Тюменская область
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