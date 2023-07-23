ФК «Тюмень» потерпел первое поражение в сезоне ФНЛ

Футбольный клуб «Тюмень» во втором туре «МЕЛБЕТ-первой лиги» играл в Хабаровске с местным клубом СКА. После первого тура у команд было по три очка и они возглавляли турнирную таблицу ФНЛ. Дебютант первого дивизиона «Тюмень» на своем поле победила ФК «Химки», которые спустились из Премьер-лиги — 3:1.