ФК «Тюмень» потерпел первое поражение в сезоне ФНЛ

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Футбольный клуб «Тюмень» во втором туре «МЕЛБЕТ-первой лиги» играл в Хабаровске с местным клубом СКА. После первого тура у команд было по три очка и они возглавляли турнирную таблицу ФНЛ. Дебютант первого дивизиона «Тюмень» на своем поле победила ФК «Химки», которые спустились из Премьер-лиги — 3:1.
Однако продолжить победное шествие не вышло. Хабаровчане хоть и не имели безоговорочного преимущества, но забили по голу в ворота Егора Любакова. Итог встречи — 2:0 в пользу СКА. Голы забили Саид Алиев и украинский легионер Олег Кожемякин.
Стоить отметить, что по всем статистическим показателям тюменцы переиграли хабаровчан. Но очков в таблицу им это не добавит.
Следующий матч «Тюмень» сыграет дома. 30 июля на своем стадионе тюменцы примут ФК «Енисей» (Красноярск). Начало поединка в 17.00.