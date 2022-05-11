Советский футболист высказался об изолировании футбола от политики

Posted 11 мая 2022,, 16:31
Published 11 мая 2022,, 16:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Мирзоян сказал, что футбол нужно изолировать от политики. «Россия не нарушала устав УЕФА. Это решение было ожидаемым, поскольку нашу страну уже не первый раз отстраняют. Уже была Олимпиада без российского флага и гимна. Данное недоразумение должно быть в скором времени исправлено. Ведь когда американцы бомбили Ирак и Югославию, американские спортсмены не были ущемлены, и никто их не отстранял», — заключил он. Об этом сообщает news.ru.
Спортсмен также отметил, что в сегодняшней ситуации футболистам не нужно останавливаться в развитии. Наоборот — им необходимо работать, чтобы вернуться и ещё достойнее сыграть на международной арене. Он также сказал, что РФ нужно отстаивать свои права на международном суде.
«Футболисты России не должны терять мотивацию. Есть возможность реформировать чемпионат и сделать его привлекательнее. Дисквалификация закончится когда-нибудь и к этому моменту российский футбол должен стать сильнее, чем прежде. Необходимо продолжать проводить матчи, даже товарищеские», — сказал Мирзоян.
О том, чтобы продлить отстранение клубов РФ и сборных от международных матчей на 2022 и 2023 сезоны, второго мая сообщила УЕФА. В связи с этим сборные России не сыграют в Лиге нации, а клубы не сыграют в еврокубках.
В марте ФИФА и УЕФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по дисквалификации российских клубов и сборных в международных матчах. По этому поводу президент Александер Чеферин выразил сожаление и сказал, что не хотел применять санкции к РФ.