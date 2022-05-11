Советский футболист высказался об изолировании футбола от политики

Мирзоян сказал, что футбол нужно изолировать от политики. «Россия не нарушала устав УЕФА. Это решение было ожидаемым, поскольку нашу страну уже не первый раз отстраняют. Уже была Олимпиада без российского флага и гимна. Данное недоразумение должно быть в скором времени исправлено. Ведь когда американцы бомбили Ирак и Югославию, американские спортсмены не были ущемлены, и никто их не отстранял», — заключил он. Об этом сообщает news.ru.