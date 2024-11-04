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Марина Колодкина

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Декабрь 2022
РЭО подготовил для эковолонтеров лекции и мастер-классы
6 декабря 2022, 19:19
РЭО: За 2 года в Башкирии построят 3 новых объекта по обращению с ТКО
6 декабря 2022, 13:59
РЭО перечислил регионы-лидеры по плате за вывоз ТКО
5 декабря 2022, 17:51
Ноябрь 2022
РЭО: Экопромышленные парки будет формировать управляющая компания
26 ноября 2022, 19:44
РЭО составил список наиболее востребованных профессий сферы ТКО
24 ноября 2022, 18:10
Личка принял решение остаться в "Оренбурге"
21 ноября 2022, 20:49
Виктория Абрамченко назвала регионы-лидеры реформы отрасли обращения с ТКО
18 ноября 2022, 16:34
РЭО: Правительство одобрило выпуск зеленых облигаций на сумму 100 млрд рублей
9 ноября 2022, 20:48
В Сочи в начале декабря проведут II Конгресс молодых ученых
9 ноября 2022, 08:57
ВАДА передало дело о допинге Валиевой в CAS
8 ноября 2022, 16:28
РЭО инвестирует в развитие новых объектов 465 млрд рублей
7 ноября 2022, 20:26
Главный тренер «Баварии» посетовал на невезение при жеребьевке ЛЧ
7 ноября 2022, 18:48
Арбитр матча «Сочи» — «Урал» допустил результативную ошибку
7 ноября 2022, 17:01
«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности
7 ноября 2022, 00:00
Карибский кризис: что позволило избежать ядерной войны 60 лет назад?
4 ноября 2022, 18:22
Валерий Лимаренко: города и сёла региона должны быть комфортными для проживания
3 ноября 2022, 00:00
В Карелии планируют запуск пилотного проекта по обучению врачей работе в зоне СВО
2 ноября 2022, 18:46
Смех сквозь ДЦП: психиатр из Тюмени Руслан Шамухаметов — восходящая звезда стендапа
2 ноября 2022, 16:07
Индзаги доволен, что «Интер» смог противостоять «Баварии» на протяжении всего матча
2 ноября 2022, 15:19
Ворошиловка - рязанский посёлок, названный в честь луганского маршала
2 ноября 2022, 00:00

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