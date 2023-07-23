Жизнь изменится: как на тюменцев повлияют ретроградные положения Венеры и Меркурия

С 24 июля по 4 сентября планета Венера уйдет в ретроградное положение на 40 дней. На день раньше в ретроградное положение уйдет Меркурий. Он там пробудет до 15 сентября. Как повлияет на жизнь тюменцев ретроградные положения планет в материале «Наш Город».

Сюжет Тюмень