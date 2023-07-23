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Жизнь изменится: как на тюменцев повлияют ретроградные положения Венеры и Меркурия

23 июля 2023, 07:46
Фото: Википедия
С 24 июля по 4 сентября планета Венера уйдет в ретроградное положение на 40 дней. На день раньше в ретроградное положение уйдет Меркурий. Он там пробудет до 15 сентября. Как повлияет на жизнь тюменцев ретроградные положения планет в материале «Наш Город».
Сюжет
Тюмень
Фото: 1MI

Ретроградная Венера

По словам астрологов, Венера — это планета, которая символизирует любовь, гармонию, чувства, удовольствие, красоту и здоровье, материальный достаток. Поскольку с 24 июля по 4 сентября планета будет двигаться в противоположном направлении, возможен рост недовольства собой, жильем, отношениями, денежным, творческими успехами. Вероятно появление людей из прошлого.

В период ретроградной Венеры не следует:

  • жениться/выходить замуж;
  • разводиться;
  • начинать новые романтические отношения;
  • приобретать какие-либо дорогие вещи;
  • начинать новые отношения, так как, скорее всего, они не будут долгими;
  • давать деньги в долг;
  • заниматься сменой имиджа;
  • делать пластические операции;
  • менять имидж и внешность/отправлять на шоппинг;
  • начинать новые проекты.

Зато можно возобновлять занятия творчеством, которые ранее были заброшены, доделывать то, что не было сделано до этого, заниматься работой над эмоциональным интеллектом.

Фото: Википедия

Ретроградный Меркурий

Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты.

Именно поэтому при ретромеркурии, а именно с 23 июля по 15 сентября, астрологи не советуют начинать каких-либо важных дел. Также не стоит приобретать в этот период технику, гаджеты — они быстро выйдут из строя.

В период ретроградного Меркурия не стоит:

  • оформлять серьезные документы;
  • заключать сделки (если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии документов);
  • отправляться в отпуск — возможны задержки рейсов, их отмена;
  • следует быть крайне внимательным на дорогах возрастает риск ДТП;
  • делать значимые покупки (процедура будет сложной и затянется);
  • приобретать недвижимость;
  • проводить любые хирургические операции (только если речь не идет о жизни и смерти).

В тоже время в период ретроградного Меркурия можно возрождать старые проекты, возобновлять профессиональные отношения из прошлого, заниматься генеральной уборкой, разбирать старые вещи.

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