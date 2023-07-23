Жизнь изменится: как на тюменцев повлияют ретроградные положения Венеры и Меркурия

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Ретроградная Венера
По словам астрологов, Венера — это планета, которая символизирует любовь, гармонию, чувства, удовольствие, красоту и здоровье, материальный достаток. Поскольку с 24 июля по 4 сентября планета будет двигаться в противоположном направлении, возможен рост недовольства собой, жильем, отношениями, денежным, творческими успехами. Вероятно появление людей из прошлого.
В период ретроградной Венеры не следует:
Зато можно возобновлять занятия творчеством, которые ранее были заброшены, доделывать то, что не было сделано до этого, заниматься работой над эмоциональным интеллектом.
Ретроградный Меркурий
Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты.
Именно поэтому при ретромеркурии, а именно с 23 июля по 15 сентября, астрологи не советуют начинать каких-либо важных дел. Также не стоит приобретать в этот период технику, гаджеты — они быстро выйдут из строя.
В период ретроградного Меркурия не стоит:
В тоже время в период ретроградного Меркурия можно возрождать старые проекты, возобновлять профессиональные отношения из прошлого, заниматься генеральной уборкой, разбирать старые вещи.