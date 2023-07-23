В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По мнению представителей Российской Гильдии Риэлторов, повышение ключевой ставки может привести к росту ипотечных ставок в Тюмени, что приведет к падению спроса.
По мнению представителей Российской Гильдии Риэлторов, повышение ключевой ставки может привести к росту ипотечных ставок. Что приведет к падению спроса.
По словам сертифицированного РГР аналитика-консультанта рынка недвижимости Александры Ряпосовой, существует несколько сценариев развития ситуации.
«Преимущественно ключевая ставка оказывает влияние на ипотечное кредитование. Обычно вместе с ее ростом увеличивается и ставка по ипотеке. Но может быть и так, что ставки по ипотеке не увеличатся вслед за ключевой, а наоборот упадут. Это будет зависеть от банков и их предложения», — отметила эксперт в беседе с РБК Тюмень.
Аналогичная картина будет и с процентами по кредитам — либо застройщики начнут снижать в самом начале цены незначительно, либо все останется на прежнем уровне. Александра Ряпосова подчеркнула, что число платежеспособных покупателей жилья сократиться, это же может произойти и с объемом предложения на первичном рынке. При этом достигнуть стабилизации цен можно будет только при снижении инфляции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске упала стоимость аренды жилья. Сегодня схем двухкомнатной квартиры в месяц обойдется в 14,7 тысяч рублей. месяц назад за такую сумму сдавались только однокомнатные квартиры.