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В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки

23 июля 2023, 08:14
Фото: 1MI
В пятницу, 21 июля, Цетробанк увеличил ключевую ставку на один процент. Теперь она составляет 8,5%.
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Тюмень

По мнению представителей Российской Гильдии Риэлторов, повышение ключевой ставки может привести к росту ипотечных ставок в Тюмени, что приведет к падению спроса.

По мнению представителей Российской Гильдии Риэлторов, повышение ключевой ставки может привести к росту ипотечных ставок. Что приведет к падению спроса.

По словам сертифицированного РГР аналитика-консультанта рынка недвижимости Александры Ряпосовой, существует несколько сценариев развития ситуации.

«Преимущественно ключевая ставка оказывает влияние на ипотечное кредитование. Обычно вместе с ее ростом увеличивается и ставка по ипотеке. Но может быть и так, что ставки по ипотеке не увеличатся вслед за ключевой, а наоборот упадут. Это будет зависеть от банков и их предложения», — отметила эксперт в беседе с РБК Тюмень.

Аналогичная картина будет и с процентами по кредитам — либо застройщики начнут снижать в самом начале цены незначительно, либо все останется на прежнем уровне. Александра Ряпосова подчеркнула, что число платежеспособных покупателей жилья сократиться, это же может произойти и с объемом предложения на первичном рынке. При этом достигнуть стабилизации цен можно будет только при снижении инфляции.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске упала стоимость аренды жилья. Сегодня схем двухкомнатной квартиры в месяц обойдется в 14,7 тысяч рублей. месяц назад за такую сумму сдавались только однокомнатные квартиры.

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