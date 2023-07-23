В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки

«Преимущественно ключевая ставка оказывает влияние на ипотечное кредитование. Обычно вместе с ее ростом увеличивается и ставка по ипотеке. Но может быть и так, что ставки по ипотеке не увеличатся вслед за ключевой, а наоборот упадут. Это будет зависеть от банков и их предложения», — отметила эксперт в беседе с РБК Тюмень.