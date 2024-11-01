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ФК Тюмень

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Ноябрь
Лидер чемпионата России приедет в Тюмень. Результаты жеребьевки ¼ Кубка страны
Тюменцы примут ФК «Краснодар» на следующей стадии турнира.
1 ноября, 15:37
Октябрь
ФК «Тюмень» разгромил «Амкар» и пробился в следующий этап Кубка России
За тюменский клуб забивали Косарев и Марьянов. Еще один гол в свои ворота забил защитник Амкара Придюк.
29 октября, 16:46
ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России
Героем матча стал вратарь Евгений Гошев, отразивший два удара соперника с «точки».
16 октября, 17:41
Ноябрь 2023
Скандальный футбольный эксперт Григорян оценил зарплаты в ФК «Тюмень»
22 ноября 2023, 19:18

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