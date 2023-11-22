Скандальный футбольный эксперт Григорян оценил зарплаты в ФК «Тюмень»

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Уволенный из краснодарской «Кубани» тренер Александр Григорян приоткрыл секреты кухни ФНЛ. Он рассказал, что в Первой лиге очень большой разброс зарплат. Есть совсем скромные, а есть огромные. Также и с тренерами. Специалист получал в «Кубани» скромные 270 тысяч рублей в месяц. Но есть тренеры, у кого зарплаты 800 тысяч, миллион и даже выше. Однако деньги — не главное, считает специалист.
«Яркий пример — „Тюмень“. Там очень скромные тоже зарплаты, — рассказал Александр Григорян в интервью „Фабрике футбола“. — ты же видишь, они все время в тройке идут. Даже в прошлом туре на первое место выскочили в турнирной таблице.»
По мнению Григоряна, главной мотивацией для спортсменов становится командных дух и сплоченность. Если игроки команды и их тренер — единое целое, а в коллективе царит только дружеская атмосфера, такому клубу будет под силу одолеть любого соперника.
Зарплаты у игроков ФНЛ, отмечает Григорян, очень разные. Есть и те, кто в месяц зарабатывает до миллиона. При этом таких достаточно часто обыгрывают команды с низким доходом игроков.
Ранее «Наш город» писал о том, что бывшему игроку ФК «Тюмень» казахстанский клуб задолжал около 3 миллионов рублей зарплаты. Вячеслав Граб не получал никаких выплат больше полугода.