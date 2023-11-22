Скандальный футбольный эксперт Григорян оценил зарплаты в ФК «Тюмень»

Уволенный из краснодарской «Кубани» тренер Александр Григорян приоткрыл секреты кухни ФНЛ. Он рассказал, что в Первой лиге очень большой разброс зарплат. Есть совсем скромные, а есть огромные. Также и с тренерами. Специалист получал в «Кубани» скромные 270 тысяч рублей в месяц. Но есть тренеры, у кого зарплаты 800 тысяч, миллион и даже выше. Однако деньги — не главное, считает специалист.