ФК «Тюмень» разгромил «Амкар» и пробился в следующий этап Кубка России

Posted 29 октября, 16:46
Published 29 октября, 16:46
Modified 29 октября, 16:49
Updated 29 октября, 16:49
«Тюмень» одержала победу над пермским «Амкаром» в шестом раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.
Матч в Тюмени завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. За «Тюмень» забили Кирилл Косарев и Андрей Марьянов. Также автогол в пассиве защитника «Амкара» Андрея Придюка.
«Тюмень» вышла в первый этап ¼ финала плей‑офф Пути регионов и теперь сыграет с одной из команд, занявших третьи места в групповом этапе Пути РПЛ.
Жеребьевка следующего этапа Пути регионов пройдет 1 ноября в прямом эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало в 16:30 мск.