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Posted 29 октября, 16:46

Published 29 октября, 16:46

Modified 29 октября, 16:49

Updated 29 октября, 16:49

ФК «Тюмень» разгромил «Амкар» и пробился в следующий этап Кубка России

ФК «Тюмень» разгромил «Амкар» и пробился в следующий этап Кубка России

29 октября 2024, 16:46
Фото: телеграм-канал ФК «Тюмень».
За тюменский клуб забивали Косарев и Марьянов. Еще один гол в свои ворота забил защитник Амкара Придюк.

«Тюмень» одержала победу над пермским «Амкаром» в шестом раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Матч в Тюмени завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. За «Тюмень» забили Кирилл Косарев и Андрей Марьянов. Также автогол в пассиве защитника «Амкара» Андрея Придюка.

«Тюмень» вышла в первый этап ¼ финала плей‑офф Пути регионов и теперь сыграет с одной из команд, занявших третьи места в групповом этапе Пути РПЛ.

Жеребьевка следующего этапа Пути регионов пройдет 1 ноября в прямом эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало в 16:30 мск.

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