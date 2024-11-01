Лидер чемпионата России приедет в Тюмень. Результаты жеребьевки ¼ Кубка страны

Posted 1 ноября, 15:37
Published 1 ноября, 15:37
Modified 1 ноября, 15:43
Updated 1 ноября, 15:43
Прошла жеребьевка первого этапа ¼ финала пути регионов FONBET Кубка России.
Согласно регламенту турнира, победители шестого отборочного раунда пути регионов проведут матчи на своем поле, а команды РПЛ сыграют на выезде. В ¼ финала встретятся:
Игры состоятся с 26 по 28 ноября. Победители этих матчей пройдут во второй этап ¼ финала, где встретятся с командами, потерпевшими поражение в ¼ финала плей-офф пути РПЛ.
Ранее также были объявлены даты матчей ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Первые игры в парах пройдут 5–6 ноября.
В первый день московские «Динамо» и «Локомотив» начнут матч в 18:30 мск, а столичный «Спартак» встретится с «Ростовом» в 20:45 мск.
На следующий день, 6 ноября, также состоятся две игры. Казанский «Рубин» сыграет против московского ЦСКА в 18:30 мск, а петербургский «Зенит» примет грозненский «Ахмат» в 20:45 мск.
Напомним, действующим обладателем Кубка является «Зенит», который в прошлом розыгрыше победил калининградскую «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.