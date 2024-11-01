nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 15:37

Published 1 ноября, 15:37

Modified 1 ноября, 15:43

Updated 1 ноября, 15:43

Лидер чемпионата России приедет в Тюмень

Лидер чемпионата России приедет в Тюмень. Результаты жеребьевки ¼ Кубка страны

1 ноября 2024, 15:37
Фото: Тг-канал ФК «Тюмень».

Лидер чемпионата России приедет в Тюмень

Тюменцы примут ФК «Краснодар» на следующей стадии турнира.

Прошла жеребьевка первого этапа ¼ финала пути регионов FONBET Кубка России.

Согласно регламенту турнира, победители шестого отборочного раунда пути регионов проведут матчи на своем поле, а команды РПЛ сыграют на выезде. В ¼ финала встретятся:

  • «Сочи» — «Динамо» Махачкала
  • «Шинник» — «Акрон»
  • «Урал» — «Химки»
  • «Тюмень» — «Краснодар»

Игры состоятся с 26 по 28 ноября. Победители этих матчей пройдут во второй этап ¼ финала, где встретятся с командами, потерпевшими поражение в ¼ финала плей-офф пути РПЛ.

Власти Тюменской области потратят 400 млрд рублей на социалку и здравоохранение
Узнать подробнее

Ранее также были объявлены даты матчей ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Первые игры в парах пройдут 5–6 ноября.

В первый день московские «Динамо» и «Локомотив» начнут матч в 18:30 мск, а столичный «Спартак» встретится с «Ростовом» в 20:45 мск.

На следующий день, 6 ноября, также состоятся две игры. Казанский «Рубин» сыграет против московского ЦСКА в 18:30 мск, а петербургский «Зенит» примет грозненский «Ахмат» в 20:45 мск.

Напомним, действующим обладателем Кубка является «Зенит», который в прошлом розыгрыше победил калининградскую «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.

Дальше — хуже? Тюменцев лишили возможности оформить ипотеку по льготной программе
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что ФК «Тюмень» разгромил «Амкар» и пробился в следующий этап Кубка России.

Читайте также:
ФК «Тюмень» разгромил «Амкар» и пробился в следующий этап Кубка РоссииФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка РоссииЮный футболист «Тюмени» сотворил шедевр в матче ЮФЛ. Видео
#Иван Солдатов#Общество#Спорт#Новости тюмени#Футбол#ФК Тюмень
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика