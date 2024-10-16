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Posted 16 октября, 17:41

Published 16 октября, 17:41

Modified 16 октября, 17:43

Updated 16 октября, 17:43

ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России

ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России

16 октября 2024, 17:41
Фото: 1MI
Героем матча стал вратарь Евгений Гошев, отразивший два удара соперника с «точки».

ФК «Тюмень» благодаря победи в серии пенальти прошел в следующий этап ФОНБЕТ Кубка России, победив команду «Алания» из Владикавказа.

Матч, который проходил в рамках пути регионов, закончился безголевой ничьей в основное время, и решение о победителе пришлось принимать в серии пенальти, где команда подопечных Игоря Меньщикова одержала победу со счетом 4:3.

Согласно регламенту, игроки должны были выполнить по пять ударов с одиннадцатиметровой отметки. Вратарь «Тюмени» Евгений Гошев отразил два удара с пенальти, тогда как вратарю «Алании» это не удалось. Победный удар тюменцев на счету Давида Шавлохова.

Противник «Тюмени» в Кубке будет определен в ближайшее время.

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Важно отметить, что в результате победы команды и прохождения в следующий раунд, Центр подготовки спортивного резерва Тюмени скоро получит призы в рамках благотворительной акции «ДоброFON», проходящей под эгидой кубка.

Следующий матч тюменской команды состоится 21 октября против московского клуба «Торпедо».

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Ранее стало известно, что 21-летний вратарь ФК «Тюмень» погиб в зоне СВО. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.

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