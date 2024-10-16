ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России

Согласно регламенту, игроки должны были выполнить по пять ударов с одиннадцатиметровой отметки. Вратарь «Тюмени» Евгений Гошев отразил два удара с пенальти, тогда как вратарю «Алании» это не удалось. Победный удар тюменцев на счету Давида Шавлохова.