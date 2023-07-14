Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах

Сегодня, по прогнозам синоптиков, также ожидаются ливневые дожди — до конца дня выпадет порядка 16,5 мм осадков. Кроме того, метеорологи предупреждают о второй волне града, поэтому рекомендуют автовладельцам не оставлять свои транспортные средства под открытым небом. 15 июля, в субботу, также ожидаются ливни, грозы, град, штормовой ветер до 18-23 м/с.