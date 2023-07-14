Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Первыми прочувствовали на себе «подарки» от небесной канцелярии жители поселков Исетского, Тюменского и Упоровского районов — там выпал град величиной практически с куриное яйцо.
Бесследно такие осадки пройти просто не могли — пострадали посевы фермеров, также повреждены оказались несколько автомобилей. Ледяные осадки помяли кузов автомбилей, разбили лобовые стекла.
«Град, Исетский район. Всё побито машины, крыши и огород», — сообщали жители исетского поселка Коммунар.
В Тюмени града не было, но из-за ливневых дождей под водой оказались несколько улиц — в районе Преображенский, на Артамонова, Харьковской, 30 лет Победы, на Лесобазе и т. д.
На Энергетиков произошел обвал асфальта. На объездной дороге дождем размыло насыпь в основании путепровода в районе минерального источника «Тюменский». В настоящее время там ведутся дорожные работы. Введены ограничения — установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час — 40 км/час.
Не обошлось и без затопления домов — по улице Казачьи луга, 12, на крыше 16-этажки образовался настоящий бассейн. На Интернациональной, 35, затопленными оказались два подъезда. Кроме того, у жителей дома нет света.
У многострадальной пятиэтажки на Луначарского, 51, где не так давно произошел пожар, кровля протекла в семи подъездах.
«Заливает кровати, бытовую технику и прочее, а компенсировать никто не собирается», — пожаловалась жительница дома.
В настоящее время на месте ЧП работают специалисты УК «Запад», обслуживающей дом. Они устраняют протечки.
Накануне в Тюмени десятки домов на Широтной, Гнаровской, Мельникайте, 9 Мая, Куйбышева, Карла Маркса, 30 лет Победы, Интернациональной, Кишиневской, Чернышевского, Пермякова, Моторостроителей остались без электричества — электроснабжение восстановили во всех домах до шести часов утра.
К сожалению, без пожаров гроза не обошлась — в деревне Пастухово Исетского района сгорел строящийся дом площадью 48 «квадратов». По предварительным данным, в здание ударила молния. Во время ЧП никто не пострадал.
В настоящее время в Тюмени дорожные службы, энергетики ведут работы по ликвидации последствий непогоды — откачивают воду, убирают обрушившиеся деревья, проводят ремонтные работы в местах обвалов дорожного покрытия.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, также ожидаются ливневые дожди — до конца дня выпадет порядка 16,5 мм осадков. Кроме того, метеорологи предупреждают о второй волне града, поэтому рекомендуют автовладельцам не оставлять свои транспортные средства под открытым небом. 15 июля, в субботу, также ожидаются ливни, грозы, град, штормовой ветер до 18-23 м/с.