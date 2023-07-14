Готовимся: синоптики прогнозируют в Тюмени вторую волну града

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Также в течения дня на территории всей области пройдут грозы, сильные дожди. Температура воздуха составит +21….+26, ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 18-23 м/с.
Между тем, жители Тюмени уже готовятся к предстоящей непогоде и стараются подручными средствами обезопасить свои транспортные средства от садков в виде града — укрывают свои авто одеялами и пенопластом.
«Так хоть удары смягчит. Цены на кузовной ремонт сегодня кусаются», — отмечают автовладельцы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Исетском, Тюменском и Упоровском районах выпал крупный град. Осадки в виде льда нанесли существенные повреждения капотам и лобовым стеклам нескольких автомобилей. Также пострадал урожай местных фермеров.