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Published Сегодня, 07:42

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Готовимся: синоптики прогнозируют в Тюмени вторую волну града

14 июля 2023, 07:42
Фото: Читатель "Нашего Города"

В Тюмени прогнозируют вторую волну града

Тюменские метеорологи прогнозируют на территории юга региона вторую волну града. По данным синоптиков, осадки ожидаются в отдельных районах до конца дня.
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Тюмень

Также в течения дня на территории всей области пройдут грозы, сильные дожди. Температура воздуха составит +21….+26, ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 18-23 м/с.

Между тем, жители Тюмени уже готовятся к предстоящей непогоде и стараются подручными средствами обезопасить свои транспортные средства от садков в виде града — укрывают свои авто одеялами и пенопластом.

Фото: Типичная Тюмень
«Так хоть удары смягчит. Цены на кузовной ремонт сегодня кусаются», — отмечают автовладельцы.
Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Исетском, Тюменском и Упоровском районах выпал крупный град. Осадки в виде льда нанесли существенные повреждения капотам и лобовым стеклам нескольких автомобилей. Также пострадал урожай местных фермеров.

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