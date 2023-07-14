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В Тюмени шубы подорожали почти в два раза

14 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
В Тюменской области практически в два подорожали шубы. Сегодня средняя цена меховых изделий составляет 66 тысяч рублей. Для сравнения, в марте шубы в среднем стоили 34 тысячи.
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Тюмень

По данным Центра развития перспективных технологий, в этом году самым дорогим проданным изделием в Тюменской области стала импортная шуба из соболиного меха стоимостью 3,5 миллионов рублей. Правда, по России в целом это не самая высокая цена — самую дорогую шубу в стране, из рыси, продали в Подмосковье почти за 22 миллиона рублей.

«В этом году наблюдается рост спроса на меховые изделия из овчины. Продажи из этого меха выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, популярностью пользуются изделия из енота — прирост 31%», — рассказала РБК Тюмень руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина о трендах в России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области могут подорожать товары, ввезенные из-за границы. Причиной роста цен станет ослабление курса рубля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Меховые изделия#Цены#Шуба#Тюменская область#Тюмень
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