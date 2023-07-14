В Тюмени шубы подорожали почти в два раза

По данным Центра развития перспективных технологий, в этом году самым дорогим проданным изделием в Тюменской области стала импортная шуба из соболиного меха стоимостью 3,5 миллионов рублей. Правда, по России в целом это не самая высокая цена — самую дорогую шубу в стране, из рыси, продали в Подмосковье почти за 22 миллиона рублей.