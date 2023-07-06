Евро по 100: есть ли повод для паники у тюменцев?

По мнению Русакова, поводом для паники из-за сегодняшнего ослабления курса рубля — нет. Об этом свидетельствует и заявление 4 июля премьер-министра РФ Михаил Мишустина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что к концу года инфляция в России не превысит 5%. На начало июля она составила 3,4%.