Евро по 100: есть ли повод для паники у тюменцев?

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По данным утра четверга, курс доллара увеличился до 92,08 рублей, евро — до 99,77. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 100,31 рубль — впервые с 29 марта 2022 года. «Наш Город» выяснил, чем грозит жителям Тюменской области ослабление рубля и что делать с сбережениями.
По мнению тюменского политолога Андрея Русакова, на сегодняшний день Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса — в ЦБ отмечают, что снижение курса рубля происходит, в основном, из-за увеличения спроса на импорт и из-за изменения торгового баланса.
«Не думаю, что увеличение курса валюты скажется радикально на российской экономике. Подорожать могут лишь те товары, которые поступают из-за рубежа — автомобили из Китая, бытовая техника и т. д. Цены на то, что производится в России, останется на прежнем уровне», — отметил Андрей Русаков.
Политолог также отметил, что на фоне роста курсов иностранной валюты — покупать доллары и евро не стоит, а вот хранить сбережения в купонных облигациях, дирхамах и юанях рекомендовано. Дирхам ОАЭ, в частности, имеет фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США.
«Не рекомендовал бы хранить сбережения только в одной валюте — лучше распределить финансовые средства по разным вкладам», — отметил Андрей Русаков.
По его словам, переводить в иностранные валюты следует только избытки денежных средств. С точки зрения экономики, излишками принято считать ту сумму, которая превышает расходы человека за год.
«Запас финансовых средств в размере годовых трат лучше хранить на рублевых вкладах. К тому же у рублевых вкладов имеется страховой лимит в размере 1,4 миллиона рублей. То есть эту сумму человек получил гарантированно в любом случае», — отметил Русаков.
Что касается вложения финансов в недвижимость, то по мнению политолога, данное действие обосновано только в том случае, если в квартира (дом) будут предназначены для личного пользования. В качестве инвестицией приобретать недвижимость сегодня невыгодно.
По мнению Русакова, поводом для паники из-за сегодняшнего ослабления курса рубля — нет. Об этом свидетельствует и заявление 4 июля премьер-министра РФ Михаил Мишустина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что к концу года инфляция в России не превысит 5%. На начало июля она составила 3,4%.