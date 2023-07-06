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Евро по 100: есть ли повод для паники у тюменцев?

6 июля 2023, 07:06
Фото: 1MI

Евро по 100: есть ли повод для паники у тюменцев?

За последние две недели курсы доллар и евро выросли к рублю более чем на 7 рублей в абсолютном выражении.
Сюжет
Тюмень

По данным утра четверга, курс доллара увеличился до 92,08 рублей, евро — до 99,77. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 100,31 рубль — впервые с 29 марта 2022 года. «Наш Город» выяснил, чем грозит жителям Тюменской области ослабление рубля и что делать с сбережениями.

По мнению тюменского политолога Андрея Русакова, на сегодняшний день Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса — в ЦБ отмечают, что снижение курса рубля происходит, в основном, из-за увеличения спроса на импорт и из-за изменения торгового баланса.

«Не думаю, что увеличение курса валюты скажется радикально на российской экономике. Подорожать могут лишь те товары, которые поступают из-за рубежа — автомобили из Китая, бытовая техника и т. д. Цены на то, что производится в России, останется на прежнем уровне», — отметил Андрей Русаков.

Политолог также отметил, что на фоне роста курсов иностранной валюты — покупать доллары и евро не стоит, а вот хранить сбережения в купонных облигациях, дирхамах и юанях рекомендовано. Дирхам ОАЭ, в частности, имеет фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США.

«Не рекомендовал бы хранить сбережения только в одной валюте — лучше распределить финансовые средства по разным вкладам», — отметил Андрей Русаков.

По его словам, переводить в иностранные валюты следует только избытки денежных средств. С точки зрения экономики, излишками принято считать ту сумму, которая превышает расходы человека за год.

«Запас финансовых средств в размере годовых трат лучше хранить на рублевых вкладах. К тому же у рублевых вкладов имеется страховой лимит в размере 1,4 миллиона рублей. То есть эту сумму человек получил гарантированно в любом случае», — отметил Русаков.

Что касается вложения финансов в недвижимость, то по мнению политолога, данное действие обосновано только в том случае, если в квартира (дом) будут предназначены для личного пользования. В качестве инвестицией приобретать недвижимость сегодня невыгодно.

По мнению Русакова, поводом для паники из-за сегодняшнего ослабления курса рубля — нет. Об этом свидетельствует и заявление 4 июля премьер-министра РФ Михаил Мишустина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что к концу года инфляция в России не превысит 5%. На начало июля она составила 3,4%.

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