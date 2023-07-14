«Хозяйка квартиры плакала»: что известно о пожаре в центре Тюмени

В настоящее время выясняются причины возгорания и размер причиненного ущерба. По предварительным данным, возгорание началось в пристрое, оборудованном на козырьке крыши подъезда. Узаконена ли данная планировка неизвестно — дозвониться до управляющей компании «Север», обслуживающей данный дом, «Нашему Городу» не удалось.