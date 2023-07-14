«Хозяйка квартиры плакала»: что известно о пожаре в центре Тюмени

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Из-за удушающего запаха гари жители девятиэтажки в дождь выбежали на улицу — некоторые не успели даже одеться.
По словам очевидцев, хозяева квартиры, где произошел пожар, выбежали на улицу уже тогда, когда разгорелся сильный огонь.
«К ним стучались соседи, когда дым пошел еще маленький. Они не открыли. Судя по тому, что хозяин выбежал в одних трусах и весь перемазанный сажей, то они заметили уже когда был сильный огонь. Хозяйка квартиры плакала», — рассказала «Нашему Городу» жительница пострадавшего подъезда Юлия.
По словам девушки, пожарные приехали на место происшествия оперативно. Возгорание также было потушено в течение нескольких минут.
В настоящее время выясняются причины возгорания и размер причиненного ущерба. По предварительным данным, возгорание началось в пристрое, оборудованном на козырьке крыши подъезда. Узаконена ли данная планировка неизвестно — дозвониться до управляющей компании «Север», обслуживающей данный дом, «Нашему Городу» не удалось.
Известно, что во время пожара погибла собака, но удалось спасти другого хвостатого друга — кошку. Испуганное животное на руках из подъезда вынес пожарный. Другой информации о пострадавших нет. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Пастухово Исетского района сгорел деревянный строящийся дом. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии в строение.