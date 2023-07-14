На окружной дороге в Тюмени частично ограничили движение

На месте происшествия работают дорожные службы. Движение транспорта регулируют инспекторы ДПС — введено ограничение около 50-ти метров по крайней правой полосе движения. В настоящее время устанавливаются необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.