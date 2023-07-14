На окружной дороге в Тюмени частично ограничили движение

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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На месте происшествия работают дорожные службы. Движение транспорта регулируют инспекторы ДПС — введено ограничение около 50-ти метров по крайней правой полосе движения. В настоящее время устанавливаются необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за прошедшую ночь выпало 30% июльской нормы осадков. Специализированные организации ликвидируют последствия проливного дождя.