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Машины могут провалиться: в Тюмени размыло мост в районе объездной дороги

14 июля 2023, 05:15
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени размыло мост в районе объездной дороги

Ливневые дожди, обрушившиеся накануне на Тюмень, размыли дороги и мосты. Большая «проплешина» образовалась в насыпи основания путепровода на объездной дороге, в районе минерального источника «Тюменский».
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Тюмень
Видео: Читатель "Нашего города"

 

«Объездная. Мост перед спуском на Тобольский тракт. Село Яр, Горячий источник. В любой момент могут машины провалиться», — сообщают горожане.
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени из-за подтопления произошел обвал асфальта на Энергетиков.

Фото: ЧС Тюмень

На Монтажников из-за штормового ветра обрушилось дерево.

Между тем, в ближайшие часы метеорологи обещают в Тюмени вновь дожди и грозы. По прогнозам, непогода продлится сегодня в течение всего дня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за грозы без электроснабжения остались десятки домов. В настоящее время работы во восстановлению ведут 9 бригад энергетиков.

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