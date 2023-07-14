Машины могут провалиться: в Тюмени размыло мост в районе объездной дороги

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
«Объездная. Мост перед спуском на Тобольский тракт. Село Яр, Горячий источник. В любой момент могут машины провалиться», — сообщают горожане.
В Тюмени из-за подтопления произошел обвал асфальта на Энергетиков.
На Монтажников из-за штормового ветра обрушилось дерево.
Между тем, в ближайшие часы метеорологи обещают в Тюмени вновь дожди и грозы. По прогнозам, непогода продлится сегодня в течение всего дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за грозы без электроснабжения остались десятки домов. В настоящее время работы во восстановлению ведут 9 бригад энергетиков.